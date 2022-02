Al via la seconda edizione di Pivetti Lab

Al via la seconda edizione dei corsi Pivetti Lab (piattaforma formativa nata dalla volontà di Molini Pivetti) dedicati ai professionisti dell’arte bianca. Pasta fresca, pizza, pasticceria e panificazione sono i quattro percorsi formativi, che si rivolgono non solo a chi è già esperto e vuole perfezionare le proprie conoscenze, ma anche e soprattutto a chi vuole avviarsi alla professione sviluppando un’idea imprenditoriale.



La farina è un prodotto tra i più antichi. Di grano tenero, biologica o gluten free, tradizionale o innovativa, non si tratta di una semplice materia prima, ma di una risorsa preziosa ed essenziale per la buona riuscita di una ricetta.

Di qui l’importanza, anche per i professionisti, di riconoscere la qualità, scoprirne le caratteristiche e distinguerne la forza per lavorarla nel giusto modo. I corsi sono fruibili online e in presenza e hanno l’obiettivo di insegnare le competenze e i "trucchi" del nobile ingrediente a pastai, pizzaioli, panificatori e pasticceri con uno sguardo alle innovazioni in atto e alle nuove figure di esperti del food che si vanno sviluppando.

Il titolare dell'azienda Gianluca Pivetti, ha commentato: “viviamo responsabilmente il nostro ruolo nel fornire prodotti di altissima qualità, ottenuti da grani pregiati ed attentamente selezionati anche grazie al contatto diretto con gli agricoltori, che ci contraddistingue da sempre. Con questo progetto, guardiamo alle professioni intercettando quelle che saranno le tendenze di settore da approfondire prefiggendoci di affiancare i professionisti del food nella crescita del loro business”.



Si parte a febbraio col percorso di sfoglia tradizionale dedicato alla pasta fresca: tre appuntamenti online condotti da Rina Poletti, sfoglina emiliana da oltre trent’anni. Dal 22 febbraio è la volta della pizza: tre webinar (22 febbraio, 1 marzo, 5 aprile) capitanati dal maestro pizzaiolo Antonio Boscia che, oltre a entrare nel dettaglio delle diverse tipologie di pizza, fornirà informazioni utili e suggerimenti per investire in una pizzeria e accompagnerà alla scoperta dell’evoluzione green delle pizzerie.

A fine marzo partono i corsi in presenza di pasticceria e panetteria.