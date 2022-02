General contracting: Augusto taglia il nastro dei 200 locali

In 7 anni ha realizzato 200 locali per oltre 60 brand del fuoricasa, dell’ospitalità e del retail, ma soprattutto ha contribuito ad affermare il concetto di “chiavi in mano” diventando oggi il primo foodservice general contractor d’Italia. Parliamo di Augusto Contract, hospitality & foodservice general contractor di Jesi (Ancona), che spegne le candeline di un importante traguardo: 200 locali realizzati in 75 città di 12 nazioni in 3 continenti.

Nata nel 2013 da una costola dell'azienda di Augusto Bocchini - pioniere italiano nel design di attrezzature per l’Horeca - oggi Augusto Contract affianca i più importanti brand del food&beverage: delle 200 realizzazioni, 84 sono le aperture in high street, 13 negli ospedali, 15 nel travel retail, 70 nei centri commerciali e 9 negli hotel. Numeri che parlano di una crescita che ha saputo reggere l’impatto di una pandemia mondiale e che guarda al futuro con ottimismo, come spiega una nota della società.

“La metà dei locali li abbiamo realizzati negli ultimi due anni, uno sviluppo che rispecchia il fermento del comparto e la fiducia che i brand ci hanno riconosciuto” racconta Giacomo Racugno, ceo Augusto Contract. “Il nostro marchio si è affermato nel corso degli anni e oggi possiamo dire con orgoglio di essere scelti dai più rinomati brand del food&beverage, da imprenditori di successo, ma anche da tante strat-up che si affidano alla nostra esperienza e al nostro know-how”.

Augusto Contract affianca i suoi clienti non solo nell’espansione sul mercato italiano, ma anche oltre confine: Arabia Saudita, Oman, Qatar, Emirati Arabi, Kuwait, Albania, Kosovo, Francia e Svizzera sono solo alcuni dei paesi nei quali l’azienda ha operato.

Augusto Contract viene scelta da tanti brand come general contractor per le prime aperture, come Why Nut, Ripiene e Kebhouze, la catena di kebab firmata Gianluca Vacchi.

“Il nostro cliente è un imprenditore della ristorazione che ha compreso l’importanza di delegare a professionisti del settore tutta la parte relativa alla progettazione degli spazi e alla realizzazione del locale, potendosi così concentrare sul puro sviluppo del business”, spiega Racugno. La realizzazione di un locale è un’opera complessa per la numerosità e la varietà dei soggetti che intervengono e richiede un coordinamento sistematico e strutturato. Il general contractor, in qualità di unico interlocutore, ha il compito di garantire una realizzazione efficace e di qualità, nel rispetto dei tempi, delle normative, delle modalità di esecuzione e dei costi.

Fra i clienti dell’azienda nel settore della ristorazione ci sono Cioccolatitaliani, Poke House, Antica Focacceria San Francesco, BUN Burgers, Panino Giusto, ALICE Pizza, Burgez, O’Fiore Mio, Ripiene, Why Nut, Kuiri Ghost Kitchen e da ultimo Kebhouze.

Oltre al fooservice, AugustoContract vanta una specializzazione anche nell’hospitality. “La ristorazione in hotel deve essere una possibilità per tutte le strutture, non solo per le grandi catene -spiega Racugno - anche le realtà più piccole, infatti, possono investire in soluzioni alternative come lounge bar o bistrot”.

L'azienda negli anni è infatti stata scelta da importanti realtà internazionali come Sheraton, Ritz Carlton e, da ultimo, da nuovi brand come Combo, per la realizzazione di aree comuni, bar e ristoranti sia in Italia ed Europa sia in Medio Oriente.