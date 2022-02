Qaac (catering) ricicla 1 milione kg di rifiuti plastica in un anno

Qatar Aircraft Catering Company (Qacc), la sussidiaria del gruppo Qatar Airways per il catering, ha raggiunto il suo one-year environmental sustainability target riciclando oltre un milione di chili di rifiuti di plastica e donando oltre 100.000 pezzi di beni e scorte alimentari in eccesso alle persone bisognose in tutto il mondo.

La sussidiaria ha ridotto il suo volume annuale di rifiuti di quasi 1688 tonnellate all’anno implementando programmi di riciclaggio per rifiuti come cartone, fusti chimici, bottiglie d’acqua in plastica e carta usata, che vengono inviati per il ritrattamento in beni venduti localmente ed esportati a livello internazionale. Qacc ha anche collaborato con organizzazioni no-profit con sede in Qatar per distribuire più di tre tonnellate di beni donati, inclusi più di 40.000 articoli come coperte di cotone, materassi, piumini e 3,14 tonnellate di condimenti alimentari.

Qacc è costantemente alla ricerca di metodi innovativi per ridurre l’impronta di carbonio complessiva della compagnia e ridurre ulteriormente l’uso di plastica monouso. Sono stati costruiti solidi rapporti con i fornitori locali di frutta e verdura per ridurre il volume dei beni importati, così come è stata diminuita l’attrezzatura della compagnia ed il peso di carico della biancheria di circa 257 tonnellate, elemento che ha contribuito ad una riduzione del consumo di carburante degli aerei e le emissioni di CO2. La società di catering sta anche pianificando un progetto di coltivazione in serra per raggiungere l’autosufficienza in micro-erbe e vegetazione verde.

Grazie alla sussidiaria di catering, Qatar Airways ha ottenuto il riconoscimento di "Best Food & Beverage" agli "Apex Passenger Choice Awards" per il 2022 ed il premio di "Skytrax" nel 2021 come "World’s Best Business Class Onboard Catering". A questi titoli si aggiungono altri due ottenuti agli "Onboard Hospitality Awards" del 2021: medaglia d’oro come "Catering Innovation of the year" ed il premio ricevuto dal voto dei lettori come "Best Onboard Snack in business and first class".

Infine è tra le prime attività di catering a bordo, in Europa e nel Medio Oriente, ad ottenere la "Food Safety Systems Certification" nella produzione di Fssc 22000 V5 Category C (III) nel 2020. Questa certificazione dimostra le rigorose pratiche di igiene e sicurezza alimentare implementate dall’azienda, le quali hanno costituito anche una solida base nella gestione e preparazione alla crisi causata dal Covid-19.