Centro Carni Company punta sulla sostenibilità

Centro Carni Company ha in programma diverse azioni di sostenibilità nel 2022: tra le prime iniziative vi è la riduzione dei materiali impiegati per la realizzazione dei packaging delle diverse linee di prodotto. Sono state ridotte del 25% le confezioni dei burger: nello specifico, verrà utilizzato un vassoio più piccolo, composto al 75% da materiale riciclato (da un materiale “accoppiato” si è giunto a uno “monomateriale”); si passa infatti da un contenitore di 253x182mm ad uno di 190x190mm. Ciò comporta la riduzione del 25% di plastica, di conseguenza anche il film che avvolge il prodotto e la fascetta saranno ridotti del 25%.

In termini di trasporto, il ripensamento del packaging porta un ulteriore vantaggio: +13% di prodotto per pallet box, ciò significa ricevere più merce per ogni singola consegna, ottimizzando non solo la quantità di prodotto ma impattando positivamente in termini di logistica e di inquinamento. Inoltre, la riduzione di materiali per il confezionamento incide positivamente anche sui magazzini, sul punto vendita e sul frigo in ottica di ottimizzazione degli spazi.

La riduzione del pack ha comportato, inoltre, un investimento importante a livello economico, in quanto l’innovazione tecnologica ha riguardato anche gli impianti e i macchinari utili per la produzione e la messa a punto di questa nuovo programma. “Il problema del packaging in eccesso è un fenomeno enorme e globale, afferma Nicola Pilotto, direttore amministrazione, finanza e controllo di gestione di Centro Carni Company. "La nostra azienda sta lavorando con grande impegno e dedizione per rendere i packaging dei nostri prodotti sempre più sostenibili, e questo nuovo progetto ne è la prova. Nei prossimi sei mesi abbiamo l’ambizioso obiettivo di ridurre ulteriormente del 40% il materiale plastico del vassoio. Abbiamo all’attivo diversi studi e ricerche a riguardo, a dimostrazione del ruolo-guida che l’azienda intende svolgere per la gestione responsabile e sostenibile dei packaging”.