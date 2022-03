Alleanza Coop promuove informazione corretta su latte e derivati

Si è svolto venerdì 25 febbraio il primo corso interamente dedicato a giornalisti sull'informazione corretta su latte e derivati. Il webinar di 3 ore, riconosciuto dall’Ordine, ha coinvolto 50 professionisti che si occupano di alimentazione, agricoltura, nutrizione, salute e stili di vita di tv, radio, web e carta stampata di testate nazionali e locali. Ora i contenuti sono disponibili anche formato e-book nel sito www.thinkmilkbesmart.eu. Per aiutare i giornalisti a districarsi in questo tema complesso e delicato, a fianco di Giovanni Guarneri, coordinatore del settore lattiero caseario dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, sono stati chiamati come esperti Fabio Del Bravo, dirigente servizi per lo sviluppo rurale di Ismea, per fornire i numeri e trend del settore; Sara Farnetti, specialista in medicina interna, Ph.d. in fisiopatologia del metabolismo e della nutrizione, per smentire le più frequenti convinzioni alimentari che portano i consumatori all’allontanamento o alla riduzione dei latticini nella dieta. E Filippo Tramelli, giornalista che ha analizzato come questi prodotti dovrebbero venire comunicati.

Fra le curiosità emerse, l’osservazione di quanto sia ancora diffuso il milk sounding: nonostante la Corte di giustizia Ue abbia stabilito che i prodotti puramente vegetali non possano essere commercializzati come “latte”, vi sono ad oggi su Instagram circa 26,5 mila post che utilizzano l’hashtag #lattedisoia e 13,5 mila #lattediriso. Mentre, a proposito dei formaggi Dop, Farnetti ha ribadito come molti di essi siano naturalmente privi di lattosio smentendo così una delle credenze più radicate, dato che le presunte intolleranze, spesso autodiagnosticate, sono fra le principali cause di abbandono dei latticini.

“Siamo in prima linea da oltre 6 anni per fornire ai consumatori gli strumenti e le conoscenze per scelte consapevoli", ha commentato Guarneri. "Quello di oggi è un momento molto importante perché sancisce l’avvio di un percorso formativo rivolto ai comunicatori, che ripeteremo anche nei prossimi anni. Il dialogo con i giornalisti è una nostra priorità". Il corso, il primo di una serie di 3 approfondimenti che si terranno anche nel 2023 e 2024, è nato nell’ambito del progetto informativo del progetto “Think Milk, Taste Europe, Be Smart” realizzato da Confcooperative e cofinanziato dalla Commissione Europea che si concentra su alcuni valori fondamentali del latte e dei latticini prodotti nell’Ue: sicurezza, tracciabilità, qualità, proprietà nutrizionali, sostenibilità.