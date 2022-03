"Io Sono ViVa" fa il bis a Milano

Dopo l’apertura della prima pasticceria gelateria “Io sono Viva” al mercato comunale Isola in piazzale Lagosta a Milano, ha inaugurato oggi in via Kramer, in occasione della giornata della donna, la seconda pasticceria di Viviana Varese in collaborazione esclusiva con Nespresso. La pasticceria avrà uno staff tutto al femminile creato in collaborazione con Cadmi (casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano), il primo centro antiviolenza aperto in Italia, che da 36 anni aiuta chi ha vissuto violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o stalking. L’iniziativa prevede la donazione da parte della chef di 1 Euro per ogni chilo di gelato venduto. Anche Nespresso donerà 1 Euro per ogni 10 caffè bevuti all'interno della pasticceria. “'Io sono Viva' è il mio inno alla rinascita, alla gioia e all’inclusione sociale”, afferma la chef stellata Viviana Varese, che con questo progetto desidera aiutare le donne in difficoltà ad acquistare nuovamente dignità e indipendenza economica attraverso il lavoro. “Le ragazze sono coraggiose. Per me è importante che ritrovino la sicurezza che in certi casi hanno perso”.

Il nuovo spazio di 25 mq si concentra soprattutto sulla vendita di gelato, sino a 12 gusti, sorbetti e granite, con una piccola parte dedicata alla pasticceria con monoporzioni e maritozzi. A partire dall’8 marzo i clienti della pasticceria potranno preparare il proprio caffè in autonomia utilizzando direttamente la macchina professionale “Momento&Milk”. "Ristretto, intenso, monorigine, biologico o decaffeinato, sarà possibile viaggiare dal Perù, con il primo caffè biologico, al Brasile con una miscela dolce e vellutata, fino al Guatemala, al classico caffè ristretto e alle note intense di cacao e di cereali tostati del decaffeinato oppure il 'Bianco Intenso', caffè perfetto per gli amanti delle ricette a base di latte", spiega l'azienda in una nota stampa.

La collaborazione tra la chef e l’iconico brand di caffè prosegue anche nella proposta di ricette di dolci realizzati con particolari miscele, come il maritozzo alla panna con impasto e ganache al caffè Nespresso Peru Organic, scelto per riequilibrare la dolcezza degli altri ingredienti ed il tiramisù con frolla al cacao realizzato con caffè "Intenso". Michele Frigerio, direttore Marketing di Nespresso Italia, ha commentato: "è un’occasione importante per il nostro brand per condividere un messaggio di inclusività e allo stesso tempo mostrare la forza del connubio fra caffè e pasticceria: una storia di qualità e varietà del caffè e dei suoi ingredienti da cui nascono ricette, ispirazioni legate al mondo gourmet, ed infine nuove occasioni di consumo, come la formula on the go”.