Coca-Cola: engagement digitale negli store Autogrill

Coca-Cola Hbc Italia, ha deciso di rafforzare la comunicazione con i consumatori all’interno dei punti vendita Autogrill Italia. Grazie a HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma tech di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, l'azienda si è messa in contatto con il 100% degli shopper geolocalizzati tramite smartphone in prossimità e all’interno dei punti vendita della multinazionale italiana che opera nel settore dei servizi di ristorazione per chi viaggia. Si tratta di consumatori che quest’estate avevano aderito alle iniziative promozionali legate all’acquisto della borraccia realizzata in esclusiva e al concorso che ha messo in palio 5 biliardini personalizzati a marchio Coca-Cola.

L'operazione ha portato a significativi risultati: in primo luogo, un 19,02% di uplift di visite nei punti vendita con insegna Autogrill, che supera di 7 punti percentuali il risultato della campagna dell’anno precedente, confermando quanto una pianificazione continuativa sia strategica per ottenere sempre migliori risultati. In secondo luogo, oltre 20.000 notifiche push lette dagli utenti all’interno dei punti vendita, che confermano il successo del digitale per comunicare con i consumatori anche quando sono tra gli scaffali del punto vendita. Inoltre, si è registrata un’incidenza degli scontrini relativi alla promozione superiore di 3 punti percentuali rispetto alla media nazionale di Autogrill Italia.

“Questa collaborazione dimostra quanto il negozio fisico sia centrale nel rapporto con i consumatori. Poter interagire con i clienti sia quando sono a casa che quando sono vicini al punto vendita, così come davanti agli scaffali mentre decidono cosa acquistare, apre a brand e retailer frontiere del tutto nuove, per costruire relazioni sempre più articolate con i propri consumatori, con lo smartphone come protagonista”, conclude Simonetta di Martino, Senior Brand Manager Beverage & Qsr Third Parties di Autogrill Italia.