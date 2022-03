Autogrill: fatturato 2021 a 2,6 miliardi di Euro

Il consiglio di amministrazione di Autogrill S.p.A. , riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2021, compresa la Non Financial Information Declaration 2021 e la relazione annuale in formato Esef. Gianmario Tondato Da Ruos, amministratore delegato del Gruppo, ha dichiarato: "Il 2021 è stato un anno di fondamentale importanza per la nostra azienda. Abbiamo migliorato significativamente la nostra efficienza operativa e il flusso di cassa ha superato gli obiettivi che ci eravamo posti all'inizio dell'anno. Grazie anche al rafforzamento della struttura del capitale, ottenuto attraverso l'aumento di capitale e la cessione dell'attività autostradale negli Stati Uniti, siamo ora nelle migliori condizioni per crescere cogliendo tutte le opportunità che ci offrirà la ripresa economica".

Il Gruppo nel 2021 ha riportato entrate per 2,6 miliardi di Euro, in aumento del 32,8% a tasso di cambio costante; vendite Like for like in aumento del +39,0%; un Ebit di -7,0 m nell'esercizio 2021. L'azienda ha riscontrato i benefici di diverse iniziative attuate nel corso dell'anno, tra cui una migliore diversificazione dei prodotti, una maggiore efficienza operativa e la rinegoziazione degli affitti.

Il risultato netto è stato di -37,8 milioni di Euro nell'esercizio 2021. Il Gruppo ha riportato un Free cash flow di €117,0m nell'FY2021 e un indebitamento finanziario netto (esclusi i crediti e le passività di leasing) di 197,4 milioni di Euro.

In Italia il fatturato si è attestato ai 766,5 milioni di euro, in crescita del 33,6% sul 2020.

"Dato l'evolversi degli eventi geopolitici e la relativa incertezza economica, Autogrill temporaneamente si astiene dal fornire una guidance per il FY2022. Gli obiettivi per il FY2024 rimangono invariati", comunica il Gruppo in una nota stampa.