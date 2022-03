Grana Padano investe su risparmio energetico e sostenibilità

La filiera del Grana Padano ha manifestato l’intenzione di investire oltre 180 milioni di Euro per migliorare impianti e processi produttivi, puntando sulle energie rinnovabili e ad una maggiore integrazione della produzione e alla creazione di migliori relazioni di mercato e proseguendo soprattutto nel percorso di transizione ecologica proposto dal Green Deal.

"Oggi il Pnrr e in particolare la 'Missione 2' del piano, dedicata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, porta in dote dei contributi finanziari importanti che potrebbero consentire alle filiere agroalimentari di compiere la necessaria evoluzione verso un’economia non soltanto green, ma anche più sostenibile, soprattutto in termini civili ed umani". Con questa riflessione il direttore generale del Consorzio Grana Padano, Stefano Berni, ha voluto commentare la pubblicazione del 14 marzo scorso in Gazzetta Ufficiale del “decreto 22 dicembre 2021 del ministero delle Politiche agricole, sui i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto previsti dal fondo complementare al Pnrr”, che prevede una dotazione finanziaria straordinaria di 1,2 miliardi.

Per il Consorzio Grana Padano è necessario a questo punto che le istituzioni introducano maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse e che l’emergenza sia un motivo ulteriore per sburocratizzare le procedure pubbliche di sostegno alle imprese che intendono investire in fonti rinnovabili e nella riconversione tecnologica, digitale ed ambientale dei propri impianti. “Il Consorzio", ha aggiunto Berni, “rappresentando la più importante filiera del settore, che impegna 1/4 del latte prodotto in Italia, potrebbe dare un forte impulso al rilancio e alla creazione di un modello energetico pulito e rinnovabile che, combattendo la crisi climatica, contribuirebbe ad alimentare la pace, la democrazia, i diritti umani e l’indipendenza”.