Emissioni: la mano pesante della Ce sugli allevamenti

Scordamaglia (Filiera Italia): “La Commissione europea va avanti con un’operazione di smantellamento della produzione agroalimentare europea rendendo sempre più vicino uno scenario di totale insicurezza alimentare per i cittadini europei".

“L'Europa vuole restare senza carne”, dice Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, riferendosi alla proposta della commissione di allargare il campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali ad allevamenti molto più piccoli di quelli previsti ad per l’allevamento suino e avicolo ed inserire anche l’allevamento bovino. “Un’iniziativa brillante -ironizza il consigliere - che introduce nuovi obblighi burocratici ad alto costo, anche per allevamenti bovini di appena 100 capi o per allevamenti suini di oltre 400 capi". “Tutti allevamenti di medio piccole dimensioni che costituiscono l’ossatura del sistema zootecnico e della produzione di DOP ed IGP nel nostro Paese” sottolinea Scordamaglia.

"Insomma, la Commissione continua ad operare come se nulla fosse cambiato, come se i capi di Stato di governo non avessero fatto un appello ad aumentare le produzioni agroalimentari europee e a dipendere meno dalle importazioni, come se non fosse stata prevista una delle peggiori crisi alimentari, in cui soprattutto i paesi più poveri avranno difficoltà di accesso ad alimenti ad alto valore nutrizionale” aggiungono da Filiera italia.

“La Commissione europea va avanti con un’operazione di smantellamento della produzione agroalimentare europea rendendo sempre più vicino uno scenario di totale insicurezza alimentare per i cittadini europei, quello che si prospetta - puntualizza Scordamaglia, è un futuro prossimo in cui l’Europa non produrrà più alimenti e dipenderà sempre più dall’importazione di paesi lontani che chiudendo o aprendo i rubinetti dell’approvvigionamento alimentare avranno un totale controllo geopolitico sull’Unione Europea”.

E continua il consigliere delegato “Sembra proprio che la Commissione voglia, attraverso questi nuovi pesantissimi oneri burocratici, far chiudere gli allevamenti e creare una situazione simile a quella che affrontiamo per l’energia che ci vede dipendere dalla Russia, anche per l’agroalimentare: un molto prossimo dipenderemo dal Sud o dal Nord America, dove carne e latte destinati al mercato europeo verranno prodotti in allevamenti migliaia di volte più grandi”.

“Come Filiera Italia - spiega ancora Scordamaglia - facciamo un appello al nostro governo ed ai Commissari provvisti di maggiore buon senso affinché tutto ciò venga impedito e non si vada avanti con una strada che porterà alla distruzione di tutto il nostro sistema produttivo e delle nostre eccellenze dop e di IGP e dalla sostituzione di queste con alimenti sintetici, che è forse quello che una parte della Commissione, schiacciata su una visione identica a poche multinazionali globali, vorrebbe”.