Cammino di Santiago, è nato il passaporto gastronomico

Chi si reca sul cammino di Santiago di Campostela lo fa per ritrovare se stesso cercando anche un contatto diretto con la natura. Ma oltre a questo, lungo gli 800 km distribuiti su tutta la penisola iberica, c’è anche l'offerta enogastronomica del secolare itinerario di pellegrinaggio. Percorrere il cammino in questo momento storico, è ancora più eccezionale perché il 2022 è un anno santo giacobeo. Seppur infatti quest’anno il 25 luglio, giorno di festa per la città, non cade di domenica, è stato concesso di estendere le celebrazioni di ulteriori dodici mesi per via della pandemia. Un'occasione che vede da qui in avanti la realizzazione di numerose iniziative come il passaporto gastronomico, che coinvolge le regioni dei Paesi Baschi, Asturie, Cantabria, Castiglia Y Leon, Galizia, Rioja Navarra.

Si tratta di un’opportunità per viandanti e turisti di soffermarsi nei tanti ristori dislocati lungo gli itinerari, per assaporare le diverse specialità cucinate con materie prime tipiche esclusivamente di queste zone. Una volta che ci si è saziati, il passaporto gastronomico potrà essere timbrato, e già con tre timbri, registrandosi sul portale dedicato, tentare la fortuna per vincere numerosi premi in palio, tra eccellenze enogastronomiche delle regioni e soggiorni. E' un'iniziativa dell'ente per il turismo di Spagna.

L’offerta culinaria che si incontra lungo il Cammino di Santiago è davvero vasta, muta da zona e zona ma quello che colpisce è sicuramente l’essere in grado di accontentare ogni tipo di palato. Nei Paesi Baschi, non si può non iniziare il viaggio gastronomico senza i pintxo o con il marmitako, uno stufato di pesce con l’aggiunta di patate e ortaggi o il bacalao al pil pil che si caratterizza per la salsa realizzata emulsionando la pelle del pesce e l’olio. Tra gli altri piatti da provare la porrusalda, uno stufato a base di porri e patate e il sukalki, fatto invece con patate e zancarrón (ossobuco) da cui prende il nome il principale concorso gastronomico della regione. Per quanto riguarda i dolci, non si può non assaggiare la cuajada, a base di latte di pecora, il goxua, con i suoi strati di panna, pan di spagna, crema e caramello, o il pastel vasco, composto da pasta frolla e crema pasticciera.

La regione delle Asturie, invece, è terra ricca di tesori considerati patrimonio Unesco. Qui c’è un’offerta enogastronomica che si compone di piatti come la fabada: una zuppa di fagioli a cui si aggiunge la morcilla (sanguinaccio) affumicata, il choricín (salamino speziato con paprica) e altri prodotti derivanti dal maiale. Ma tra le esperienze da non perdere ecco il sidro di mele, la degustazione dell’ostrica del Eo e la scoperta del tagliere regionale più ampio del mondo con ben 50 tipi di formaggi elaborati con latte di vacca, capra o pecora di cui 5 sono Dop-Igp.

Uno degli itinerari più spettacolari del cammino di Santiago è senza dubbio quello “del nord” che costeggia la Cantabria. La regione è famosa anche per il formaggio realizzato con un attento processo di stagionatura. Ce ne sono di diversi tipi, da quello elaborato con la crema del latte e diffuso in tutta la regione a quello più piccante tipico di Tresviso e Bejes o gli affumicati a Áliva o Pido. La tappa finale del cammino è in Galizia. La zona è nota per il pulpo à feira, cotto in grandi pentoloni e poi lasciato intiepidire appeso, per l’empanada gallega, una focaccia ripiena, magari di tonno e verdura, come vuole tradizione. E passando al dolce spazio alla tarta de Santiago, dolce che ci compone di farina di mandorle.

Nella regione di Rioja, il vino è protagonista. L’itinerario francese del cammino si snoda per circa 60 km mentre il viandante si ritrova circondato da campi di cereali e distese di filari. Sono 500 le cantine dove si possono degustare le etichette conosciute a livello internazionale.