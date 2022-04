Camst stoppa le posate monouso in scuole e aziende

Un astuccio di posate in acciaio inox realizzato da Camst group con la collaborazione di Guzzini per incentivare il riuso sostituendo le posate in plastica monouso e plastica compostabile nelle mense scolastiche e aziendali.

Dalla priorità di ridurre gli sprechi e il nostro impatto sul Pianeta nasce il progetto Better Future Kit, un astuccio di posate in acciaio inox realizzato da Camst group con la collaborazione di Guzzini per incentivare il riuso sostituendo le posate in plastica monouso e plastica compostabile nelle mense scolastiche e aziendali. Il suo nome deriva dalla volontà di garantire un futuro migliore alle generazioni a venire.

Ogni kit è composto da un set completo di forchetta, coltello e cucchiaio in acciaio inox con custodia rigida in materiale bio-based, vale a dire realizzato con plastica a base biologica derivata da scarti e residui di biomassa vegetale (rifiuti agricoli, rifiuti forestali) quindi rinnovabili. La plastica è riconducibile al materiale di scarto biologico attribuito al prodotto tramite l’approccio del bilancio di massa certificato Iscc. "Crediamo fortemente che le persone e le aziende abbiano la possibilità di generare un cambiamento positivo, se sensibilizzate rispetto alle tematiche ambientali e alle politiche anti-spreco", sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst group. "Per noi la sostenibilità non è solo una promessa, ma è un obiettivo a tutti gli effetti. Vista la crisi ambientale in corso, vogliamo impegnarci per ridurre il nostro impatto, e coinvolgere gli utenti dei nostri servizi, in primo luogo nelle mense scolastiche e aziendali, eliminando le posate monouso".

"A fine 2021 abbiamo deciso di varcare una nuova frontiera utilizzando plastica biobased ottenuta dalle biomasse vegetali, una vera rivoluzione per il settore dell’oggettistica di design", dichiara il presidente dell'azienda Domenico Guzzini, "ed è il materiale che abbiamo utilizzato per realizzare Better Future Kit, il perfetto ambassador del concetto di produzione etica in cui qualità e funzionalità del prodotto vanno di pari passo con la salvaguardia del nostro Pianeta e di tutti noi. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le aziende, le istituzioni, gli alunni e le famiglie sul tema della sostenibilità e delle politiche anti spreco, realizzando insieme un cambiamento concreto in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte. Aderire a questo progetto significa contribuire a salvaguardare e tutelare il futuro delle prossime generazioni e del Pianeta. Infatti, adottando il kit, vi sarà un impatto ambientale positivo con meno Co2 emessa in atmosfera e con il risparmio di tonnellate di plastica monouso inquinanti".