Marr: l’assemblea approva il bilancio d’esercizio 2021

L’assemblea degli azionisti di Marr, società del gruppo Cremonini tra i leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari e non food al foodservice, ha approvato oggi il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, reso disponibile insieme al bilancio di sostenibilità.

L’esercizio 2021 del Gruppo Marr si chiude con ricavi totali consolidati a 1.456,3 milioni di Euro, in forte incremento rispetto ai 1.073,7 milioni del 2020. In netto progresso anche il margine operativo Lordo (Ebitda) e il risultato operativo (Ebit) dell’esercizio che si attestano rispettivamente a 90,5 milioni di Euro (39,4 milioni nel 2020) e 57,6 milioni di Euro (2,8 milioni nel 2020). Il risultato netto d’esercizio è pari a 35,1 milioni di Euro (-2,4 milioni nel 2020) e risente di oneri non ricorrenti per 2,9 milioni di Euro relativi all’estinzione anticipata per un controvalore netto di circa 25 milioni di Euro del prestito obbligazionario Uspp in dollari sottoscritto nel luglio 2013. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 si attesta a 141,4 milioni di Euro (192,3 milioni a fine 2020), mentre il patrimonio netto consolidato è pari a 349,5 milioni di Euro (338,1 milioni di Euro a fine 2020).

La capogruppo Marr S.p.A. chiude l’esercizio 2021 con 1.381,2 milioni di Euro di ricavi totali (1.048,6 milioni nel 2020) ed un risultato netto di 31,9 milioni di Euro (-4,1 milioni nel 2020). L’odierna assemblea degli azionisti ha approvato all’unanimità la distribuzione di un dividendo lordo di 0,47 Euro per azione (a fronte di un Eps consolidato di 0,53 Euro) con “stacco cedola” il 23 maggio, record date il 24 maggio e pagamento il 25 maggio. L’utile non distribuito viene accantonato a riserva. Lo scorso mese di ottobre era stato messo in pagamento un dividendo lordo per azione di 0,35 Euro, attingendo a una parte dell’aumento delle riserve disponibili, che si erano incrementate a seguito del prudenziale accantonamento dell’utile netto dell’esercizio 2019.