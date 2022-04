Turatti (Taste of Italy di DeA Capital) acquisisce Tecnoceam

Turatti S.r.l., società partecipata dai fondi Taste of Italy di DeA Capital Alternative Funds Sgr e EC I di Entangled Capital, ha finalizzato l’acquisizione del 100% di Tecnoceam S.r.l., tra i principali competitor italiani nella progettazione di macchine e linee complete per la preparazione di frutta e verdura fresca. Con questa operazione nasce una realtà impegnata nelle tecnologie per la lavorazione di verdura IV gamma, con 35 milioni di fatturato consolidato e un portafoglio clienti che comprende i principali operatori del settore in Europa, Nord America, Giappone e Australia.

Con circa 10 milioni di Euro di ricavi, per il 50% realizzati all’estero, l'azienda italiana rappresenta il partner ideale per la società partecipata dai fondi Taste of Italy, che da un lato potrà contare su un rafforzamento del portafoglio di tecnologie per la V gamma e la lavorazione del pesto, e che a sua volta fornirà accesso al mercato nordamericano in cui vanta una presenza consolidata da oltre 10 anni. L’operazione si configura come l’acquisto del 100% del capitale di Tecnoceam da parte di Turatti. I soci dell'azienda italiana reinvestiranno in Turatti a fianco dei fondi Taste of Italy e EC I.

Quest'ultima ha altresì avviato la costruzione di un nuovo stabilimento produttivo a Cavarzere (Ve) all’avanguardia in termini di efficienza e sostenibilità ambientale che, unitamente allo stabilimento Tecnoceam di Collecchio (Pr), porterà a un raddoppio della capacità produttiva del Gruppo. Enrico Gribaudo, ceo di Turatti, ha commentato: “questa operazione è strategicamente fondamentale per entrambe le società per mantenere la leadership tecnologica e continuare ad offrire soluzioni innovative e sostenibili ai propri clienti”. Luca Spaggiari, presidente e amministratore delegato di Tecnoceam, ha commentato: “riteniamo che il nostro partner sia perfetto per valorizzare al meglio il know-how della società grazie all’elevata esperienza della squadra manageriale e una solida compagine azionaria”.