Casoni Liquori cresce oltre Manica

Casoni Fabbricazione Liquori, azienda impegnata nella produzione di liquori e distillati dal 1814, con sede a Finale Emilia (Modena), ha acquisito le quote di maggioranza ed il relativo controllo della società inglese Virtuous Nibbles Ltd, già attiva nella importazione e distribuzione di food&beverage di provenienza italiana, che ha cambiato denominazione in Casoni Spirits Ltd. Con sede a Warwick, città strategica situata tra Londra e Birmingham, la società costituisce un’opportunità importante per rafforzare la presenza dei prodotti nel mercato inglese in forte espansione ed è altresì la conferma della scelta strategica dell’azienda di essere presente direttamente nei mercati più importanti del mondo.

I termini economici dell'operazione non sono stati resi noti.

“L’avvio di questo accordo testimonia la nostra volontà e capacità nel perseguire gli obiettivi del piano strategico di sviluppo che ci siamo posti per il prossimo triennio e nel raggiungere nuovi traguardi”, ha dichiarato Pier Giorgio Pola, il presidente dell’azienda. Casoni Spirits Uk rappresenta un investimento considerevole che si inserisce nel piano più ampio di consolidamento nei mercati esteri. “Questo motivo di orgoglio per tutti noi e di vanto per poter essere presenti con il nostro marchio in un paese strategico per il mercato degli spirits di qualità. Siamo consapevoli di avere rafforzato la nostra capacità di espansione, che significa in sostanza, investire sul futuro dell’azienda nella quale siamo tutti impegnati. Perché i successi dell’azienda sono anche i successi del lavoro e dei risultati ottenuti da noi tutti”, ha proseguito Pier Giorgio Pola.