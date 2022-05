Granarolo Bimbi festeggia 10 anni

Granarolo S.p.A. festeggia i 10 anni della linea Granarolo Bimbi con il lancio di importanti novità dedicate al mondo dell’infanzia, sia liquide sia in polvere, disponibili sul mercato a partire dal mese di maggio. Le nuove formulazioni che vanno ad ampliare la gamma sono: latte per lattanti Uhr stage 1 (0-6 mesi) in formato 2x500ml, fatto in Italia con latte 100% italiano; latte di proseguimento Uht stage 2 (6-12 mesi) in formato 2x500ml, fatto con latte fresco alta qualità 100% italiano, con vitamina D, necessaria per la normale crescita e sviluppo osseo e che contribuisce alla regolare funzione del sistema immunitario; latte crescita Uht stage 4 (sopra i 3 anni) in formato 500ml con vitamina D, che aiuta la regolare funzione del sistema immunitario, calcio, necessario per la normale crescita e sviluppo osseo, e zinco, che contribuisce al normale sviluppo cognitivo.

Ci sono poi: il latte per lattanti in polvere stage 1 (0-6 mesi), in formato 800g (contenente 2 buste da 400g); latte di proseguimento in polvere stage 2 (6-12 mesi), in formato 800g (contenente 2 buste da 400g), con vitamina D; latte crescita in polvere stage 3 (1-3 anni), in formato 800g (contenente 2 buste da 400g). Sviluppata e lanciata nel 2012, la linea Granarolo Bimbi è tra i leader di mercato nel latte crescita 3 (Esl + Uht): è senza aromi e senza olio di palma. I latti liquidi e in polvere sono studiati per avere formule analoghe. I prodotti per l’infanzia del Gruppo arrivano anche in Cina: l'azienda è infatti la prima in Italia ad aver avuto uno stabilimento certificato dalle autorità di Pechino per la produzione e commercializzazione di latte liquido per la prima infanzia, con formulazioni ad hoc per il mercato cinese.

I nuovi lanci saranno anche l’occasione per celebrare i 10 anni di "Allattami", la banca del latte umano donato di Bologna, il progetto senza scopo di lucro nato a ottobre 2012 e promosso da Granarolo insieme al policlinico di Sant’Orsola di Bologna, la struttura sanitaria che ha rivestito il ruolo di consulente per lo sviluppo della linea con la partecipazione de Il Cucciolo, l’associazione di Bologna dei genitori dei bambini nati pretermine.