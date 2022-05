Ex alimenti: la trasformazione in mangimi è la chiave per il futuro

Nutrire più persone con alimenti di alta qualità e sostenibili, mantenendo tutte le migliori pratiche per ridurre gli sprechi e aumentare l'efficienza nel rispetto dell'ambiente. È questa la sfida principale che le catene del valore del food & feed dovranno affrontare nei prossimi decenni. Per ottimizzare l'uso delle nostre risorse, riducendo al contempo le emissioni e l'impatto ambientale degli alimenti, dobbiamo considerare sistemi di produzione circolari.

Valentina Massa, presidente dell'Effpa (European Former Foodstuff Processors Association), si è espressa sul tema parlando al Feed Planet Magazine. "La trasformazione di prodotti alimentari in mangimi per animali è la misura più efficace per mantenerne i nutrienti all’interno della catena alimentare. La loro funzione nell'alimentazione animale, come alternativa ai cereali come il grano e il mais e ad altri ingredienti tradizionali come oli e grassi e zuccheri, consente di preservare una superficie significativa di suolo coltivabile, acqua e fertilizzanti oltre a una grande riduzione di emissioni di CO2 . Le 5 milioni di tonnellate all'anno di ex prodotti alimentari attualmente trasformati in Europa equivalgono a circa 570.000 ettari di mais. La trasformazione di ex-prodotti alimentari in mangimi è anche un modo efficace per prevenire e ridurre gli sprechi e le perdite alimentari inevitabili. In qualità di membro attivo della piattaforma Ue sui rifiuti e le perdite alimentari, l'Effpa è impegnata nell’applicazione della 'gerarchia degli sprechi alimentari', che indica con quali priorità si deve agire per poter garantire la scelta più sostenibile al fine di prevenire quanto più possibile gli sprechi e ridurre al massimo i rifiuti alimentari".

Inoltre, Effpa sostiene la necessità di mantenere una chiara distinzione legale ed economicamente equa tra i materiali dedicati e consentiti per l'uso alimentare e quelli per la produzione di energia.

In questo modo, garantiamo che l'uso come mangime di ex- prodotti alimentari sicuri per alimentazione animale e la produzione di bioenergia a partire dai prodotti vietati nei mangimi rimangano complementari nel rispetto dell’ambiente e dei consumatori

La trasformazione degli ex alimenti in mangimi è una soluzione per produrre alimenti di origine animale più sostenibili e permette al contempo di ridurre gli sprechi alimentari, ma tale soluzione non è ancora sufficientemente applicata come modalità di valorizzazione da parte dei potenziali fornitori.

"Pertanto, il settore deve sensibilizzare i fornitori di prodotti alimentari (industria e gdo) sul potenziale di questo processo; tale attività farà parte di un progetto di lavoro all’interno della piattaforma contro gli sprechi alimentari presso DG SANTE nel 2023. L’attività di EFFPA ha permesso ai suoi membri una crescita continua non solo a livello tecnico ma anche in termini di sicurezza alimentare e sostenibilità dei mangimi, argomenti centrali per il futuro del sistema alimentare zootecnico per sostenere uno sviluppo sostenibile delle filiere alimentari di origine animale che possano fornire cibi sani e sostenibili", conclude Massa.