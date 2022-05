VéGé: partnership con Decathlon su nutrizione ed educazione alimentare

"In 10 anni abbiamo moltiplicato per 6 la nostra quota di mercato, siamo ormai saldamente tra le "big five" della distribuzione in Italia, ma non abbiamo intenzione di fermarci. Il nostro progetto 2030 prevede di crescere anche aumentando le aziende del nostro sistema e non escudo che prima di Natale si possa annunciare qualche novità".

L'ha detto Giorgio Santambrogio, a margine della presentazione della nuova partnership tra Gruppo VéGé e Decathlon, tenuta a Milano lo scorso 10 maggio (vedi articolo di EFA News dell'11/5/2022).

Santambrogio ha spiegato anche le modalità di sostegno a migliaia di associazioni sportive dilettantistiche grazie all'accordo con Decathlon: un importante progetto di sostenibilità nutrizionale ed educazione alimentare, dove saranno coinvolte nel progetto tutte le 28 imprese al dettaglio di Gruppo VéGé, con circa 2.200 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale e l’intera rete dei punti vendita Decathlon in Italia (136). L’iniziativa si svolgerà nel periodo compreso tra il 21 settembre e l’11 dicembre 2022, con l’obiettivo di fornire attrezzature e abbigliamento sportivo ad oltre 2.500 associazioni sportive dilettantistiche.

I 2,4 milioni di clienti VéGé avranno la possibilità di scansionare codici QR collegati alle associazioni. A fine attività, in base ad una classifica per insegna, le società sportive che avranno raccolto più codici riceveranno i premi, consistenti in Digital gift card Decathlon del valore di 1.000 o 500 € per l’acquisto di attrezzature e pack da 500 € per articoli sportivi personalizzati. All’atto della redemption della digital gift card nei punti vendita Decathlon, inoltre, le associazioni sportive premiate beneficeranno di uno sconto aggiuntivo del 10% sui prezzi di listino.

In questo modo verranno investiti sulla salute e il benessere delle famiglie italiane circa 2 milioni di euro.

Guarda il video: