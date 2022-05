Carni e salumi: quanto sono sono sostenibili in Italia?

I risultati della ricerca saranno presentati in un webinar il 25 maggio.

La sostenibilità delle carni e dei salumi è sempre più al centro dell’attenzione dei consumatori e dei policy-maker. A fronte di numerose analisi e indagini sui profili di sostenibilità (intesa prevalentemente in senso ambientale) della filiera nel suo insieme, tuttavia, sono poche le informazioni disponibili relative alle scelte compiute dalle imprese italiane del comparto per integrare la sostenibilità nelle proprie attività.

A questo scopo, in continuità con i report settoriali condotti sulla grande distribuzione organizzata sul comparto olivicolo-oleario per il Ciclo Innovazione e Sostenibilità, ALTIS Università Cattolica (in collaborazione con Progetto VIS - Valore Impresa Sostenibile) e OPERA - Osservatorio europeo per l’agricoltura sostenibile, ha analizzato le strategie e politiche ambientali, sociali e di governance attuate da 46 imprese della filiera delle carni e dei salumi, attraverso una ricognizione della comunicazione via web e della rendicontazione non finanziaria.

La presentazione del rapporto sarà fatta nel corso del webinar "La sostenibilità nel settore delle carni e salumi: un focus sulle imprese italiane", che si terrà il 25 maggio dalle 17 alle 18: https://altis.unicatt.it/altis-2022-webinar-report-sostenibilita-settore-carni-salumi-imprese-italiane

L'evento sarà l’occasione per riflettere con stakeholder primari del settore sullo stato dell’arte e sulle prospettive future di sviluppo sostenibile.

Sono previsti interventi di Andrea Sartori, Responsabile Finanza Sostenibile Area Consulenza, ALTIS Università Cattolica, Andrea Caccialanza, PhD Candidate in Agrisystem – Progetto VIS, Ettore Capri, Direttore Osservatorio europeo per l’agricoltura sostenibile (OPERA) – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari per una Filiera Agro-Alimentare Sostenibile, Università Cattolica Del Sacro Cuore, Stella Gubelli, Docente incaricato di Economia aziendale e Responsabile Area Consulenza, ALTIS Università Cattolica, Francesco Pizzagalli, Presidente IVSI - Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, e Giuseppe Pulina, Presidente Carni Sostenibili e professore ordinario di Zootecnica speciale presso il dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari.