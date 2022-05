Il cacao Nestlé è sempre più sostenibile

Prosegue l'impegno di Nestlé per rendere la sua catena di approvvigionamento di cacao esente da deforestazione entro il 2025.

Da quando ha aderito all'iniziativa Cacao e Foreste nel 2017, l'azienda ha collaborato con i governi della Costa d'Avorio e del Ghana (dai quali prende la maggior parte del suo cacao), con i suoi fornitori, i suoi partner e le comunità di coltivatori di cacao. I principali risultati, ottenuti finora da Nestlé, sono stati pubblicati recentemente in un report e comprendono: il ripristino di oltre 400 ettari di foreste nella riserva forestale di Cavally, una delle più grandi foreste della Costa d'Avorio, e nelle foreste di Beki e Toa Zèo. In queste tre aree l'azienda sta attuando progetti di conservazione per proteggere gli habitat naturali degli animali, come gli elefanti, e sostenere le comunità.

La multinazionale ha contribuito alla mappatura di oltre 104.000 aziende agricole in Costa d'Avorio e Ghana; ha fornito oltre 2,2 milioni di alberi da frutto agli agricoltori per promuovere l'agroforestazione e l'agricoltura rigenerativa. In Costa d'Avorio, l'azienda utilizza il satellite Starling per monitorare i cambiamenti della copertura forestale nella riserva della foresta di Cavally. In America Latina, Nestlé ha commissionato ai Global Risk Assessment Services (Gras) di quattro paesi (Brasile, Ecuador, Messico e Venezuela) la valutazione dei rischi di deforestazione nelle aree di produzione del cacao attraverso dati satellitari. I risultati mostrano che la deforestazione legata al cacao è per lo più bassa e concentrata in aree specifiche, ma è stata fornita una mappatura dettagliata per consentire a all'azienda di evitare l'approvvigionamento da queste zone.

All'inizio di quest'anno il Gruppo ha lanciato un programma che premia i coltivatori in base alla quantità e alla qualità dei semi di cacao prodotti e ai loro benefici per l'ambiente e per le comunità locali. Gli agricoltori riceveranno incentivi in denaro per svolgere attività agroforestali, come piantare alberi da ombra per aumentare la resilienza al clima. L'obiettivo ultimo di Nestlé è raggiungere l'azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050. Nell'ambito di questo lavoro, l'azienda sta adottando soluzioni incentrate sulla natura, come la conservazione e il ripristino delle foreste, per assorbire più carbonio, migliorare la salute del suolo e aumentare la biodiversità.

In report completo in merito ai progressi di sostenibilità è in allegato a questa EFA News.