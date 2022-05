Crescono i prodotti Fairtrade del commercio equosolidale

È stato presentato a Milano il nuovo rapporto annuale delle attività di Fairtrade Italia “The future is fair: filiere e diritti”, che riassume l’andamento delle vendite dei prodotti del commercio equo certificato in Italia e l’insieme delle iniziative realizzate nel 2021. Lo scorso anno gli italiani hanno speso 553 milioni di Euro in prodotti contenenti almeno un ingrediente certificato Fairtrade. Si tratta ad esempio di frutta fresca come banane e ananas, caffè, cioccolato, cereali per la colazione, barrette, biscotti, frutta secca, fiori recisi, abbigliamento in cotone e molto altro. I marchi si possono trovare infatti su un’ampia gamma di prodotti in supermercati, ipermercati, ma anche negozi di vicinato, mense e altri luoghi di ristorazione collettiva e distributori automatici.

Parallelamente, grazie alle vendite di prodotti in Italia, crescono anche i benefici per le organizzazioni di agricoltori e lavoratori in Asia, Africa e America Latina, che hanno ricevuto 3 milioni e 200 mila Euro in premio. Insieme al prezzo minimo stabile, il premio costituisce uno dei pilastri del modello Fairtrade, e nel concreto è una somma extra che le organizzazioni ricevono per realizzare iniziative di interesse collettivo, frutto di una decisione democratica. Il premio può essere utilizzato per il miglioramento tecnico e produttivo, come l’acquisto di fertilizzanti o altri prodotti e macchinari per l’agricoltura; per la realizzazione di aule e strutture scolastiche, ambulatori sanitari o altro.

La grande distribuzione organizzata resta il principale canale di diffusione di questi prodotti. Coop Italia nel 2021 ha proseguito con l’inserimento di referenze a marchio Fsi; Aldi Italia, oltre ai prodotti a base di cacao Fsi, ha recentemente introdotto nel proprio assortimento le banane. Lidl Italia ha mantenuto un’ampia offerta di prodotti realizzati con cacao Fsi; IN’s Mercato ha esteso la sua gamma di capsule con caffè Fairtrade, triplicando i volumi di vendita.

I volumi dei prodotti venduti sono stati pari a 8.895 tonnellate (+9 %), e il premio generato per gli agricoltori pari a 1.884.398 Euro. Le banane restano il prodotto più venduto per volumi: hanno raggiunto le 14.100 tonnellate. I volumi di caffè venduti, invece, sono cresciuti del 5% rispetto al 2020 con 843 tonnellate. In linea con la crescita registrata negli ultimi anni, il dato sullo zucchero si attesta su 5.158 tonnellate (+10%) grazie all’utilizzo di questo prodotto come ingrediente all’interno di prodotti confezionati o multi-ingrediente, oppure nei succhi di frutta. Tra le iniziative per il business portate avanti durante l’anno, da segnalare il lancio del portale èQuì rivolto agli esercizi commerciali come torrefazioni artigianali, pasticcerie, gelaterie e fiorerie.