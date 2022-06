Pellegrini: accordo per distribuire pasti non consumati

Secondo il gruppo Pellegrini "la mensa scolastica è il luogo ideale per promuovere verso le nuove generazioni l’abitudine a un’alimentazione sana ed educare al valore del cibo e al consumo consapevole. L’adozione di comportamenti adatti a prevenire gli sprechi è una buona pratica in questo percorso".

È proprio sul recupero del cibo non consumato che si fonda la collaborazione tra la Fondazione Casa della Comunità di Lodi, il Comune di Lodi e la Pellegrini, affidataria dei servizi di ristorazione scolastica, che si sono uniti in un progetto etico finalizzato a rendere gli sprechi alimentari delle mense scolastiche una risorsa per le comunità del territorio.

La Fondazione Casa della Comunità ha la missione di trasformare il cibo avanzato in valore per i più fragili, lottare contro lo spreco e il suo impatto sull’ambiente.

"Per la Pellegrini - spiega una nota - questa iniziativa rientra nell’impegno globale verso la sostenibilità, considerata una priorità per contribuire alla tutela dell’ambiente in cui l’azienda opera e per generare progresso per la società. Ogni giorno la Pellegrini, in tutti i suoi ambiti di servizio – dalla ristorazione di qualità alla fornitura alimentare, dal vending al welfare aziendale fino ai servizi integrati – adotta soluzioni innovative per ridurre la propria impronta ambientale, contrastare gli sprechi, proporre stili alimentari corretti, assicurando buone pratiche lungo tutta la filiera: dalla produzione alla distribuzione all’erogazione del servizio".

Dalla sua parte la Fondazione mette in campo le sue competenze. "Distribuiremo gli alimenti in parte in case di accoglienza, in parte alle famiglie in difficoltà, che riceveranno le teglie a domicilio. Attualmente gestiamo circa 1200/1300 tonnellate di cibo l’anno e la domanda è sempre in aumento con necessità che arrivano anche dall’accoglienza alle famiglie ucraine in fuga, pertanto questa nuova opportunità ci permette di aiutare ancora più famiglie del territorio lodigiano" afferma il Presidente Landi.