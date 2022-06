Fondazione Sardegna entra in Bonifiche Ferraresi

Bf Spa ha ceduto una partecipazione pari all’1,5% del capitale sociale della controllata Bonifiche Ferraresi Spa Società Agricola a Fondazione di Sardegna per un corrispettivo pari a Euro 6 milioni, consente di rilevare una plusvalenza di circa Euro 2 milioni.

L’Operazione - si legge in una nota - è realizzata in attuazione del piano di valorizzazione della controllata Bonifiche Ferraresi mediante l’ingresso nel capitale sociale della medesima di uno o più soggetti (a condizione che BF mantenga il controllo) interessati a condividere lo sviluppo del Gruppo BF nel settore agritech & food.

Operazioni simili già effettuate in precedenza sono state la cessione di quote di partecipazione di Bonifiche Ferraresi pari al 2,5% in favore di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dell’1,25% in favore di Equiter – Investimenti per il Territorio, dell’1% a Defendini Logistica, il 5% a di Eni e lo 0,625% in favore di Leb (Loacker).

In Sardegna Bonifiche Ferraresi ha rilanciato le attività della Tenuta di Arborea, importante e storica area di bonifica nel comune di Oristano: 573 ettari di proprietà e 429 ettari ottenuti in concessione da Agenzia regionale Laore Sardegna per una durata di 15 anni. Tra le iniziative, il ripristino delle stalle con la creazione di un polo zootecnico all'avanguardia per l'allevamento sostenibile dei bovini da carne.