Genova, la notte brava dei cinghiali

Continuano le scorribande dei cinghiali lungo le strade di Genova. Nella scorsa notte è stato intenso il lavoro degli agenti della polizia locale a causa di diverse segnalazioni di ungulati. La presenza di cinghiali è stata segnalata nel cuore della notte in peno centro, a a due passi dalla passeggiata amare: in corso Italia, in via Zara ma anche dall'altra parte, nelle zone più decentrate di via della Crocetta e via Adamoli.

Dalle spiagge alle alture, il problema si ripresenta un po' ovunque in città. Nel frattempo la questione è arrivata sui tavoli della politica. Perché il problema della calata dei cinghiali in città fa il paio con quello del diffondersi della peste suina. La politica che fa? È indecisa, pare. Perché se, da un lato, Regione Liguria annuncia che i cinghiali presenti nel torrente Bisagno verranno abbattuti, la cosa ha fatto subito scatenare le proteste delle diverse associazioni animaliste ma non solo.

Maurizio Uremassi, neo presidente del Municipio Media Valbisagno, in forza alla Lista Toti, dice no all'abbattimento dei cinghiali nel greto del Bisagno annunciato dall'assessore della Regione alla Caccia e all'agricoltura Alessandro Piana. "Io preferirei -sottolinea Uremassi- che quegli animali non fossero abbattuti ma sterilizzati in modo da limitarne il proliferare".