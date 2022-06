Mirtilli americani alla conquista dell'Italia

Tra le varietà di mirtilli prevalenti ci saranno sempre più quelle di Sekoya, una piattaforma di mercato B2B concepita dalla multinazionale Usa Fall Creek, specializzata nella genetica del mirtillo, per offrire una esperienza di consumo superiore: mirtilli croccanti, di lunga durata, saporiti e dalla qualità costante, forniti tramite una rete semi-esclusiva composta da 14 membri altamente qualificati. Per l’Italia i partner sono RK Growers, azienda che produce e commercializza frutta in tutto il mondo, con particolare attenzione alle nuove varietà e il Gruppo SanLucar, specializzato nella produzione e commercializzazione di frutta e verdura di alta qualità.

Varie cultivar Sekoya sono state piantate in Italia 2 anni fa e hanno prodotto fin da subito ottimi risultati. Si tratta infatti di varietà caratterizzate da calibro eccezionalmente grande, ottima resistenza alla manipolazione ed al trasporto, ma – soprattutto – da caratteristiche organolettiche molto diverse da quelle dei mirtilli conosciuti fino ad ora.

“Anche dal punto di vista commerciale – spiega Carlo Lingua, CEO di RK Growers – le cultivar Sekoya si confermano potenzialmente eccezionali. Quest’anno sarà il primo banco di prova per le varietà grazie alla produzione in Piemonte e in altre regioni italiane, incluso il Sud Italia. Il nostro progetto consiste nel raggiungere in pochi anni una forte produzione in Italia e nel mondo per poter garantire la produzione 12 mesi all’anno”.

“Il nostro obiettivo è fornire mirtilli di qualità elevatissima per il maggior numero di mesi all’anno, puntando il più possibile sulle produzioni nazionali” – conferma Erminio Colombini, Operation Manager Italia di SanLucar. “Attualmente sono stati messi a dimora circa 15 ettari di Sekoya in Italia, ma grazie al rapido sviluppo del nostro network di agricoltori partner che operano in molte regioni italiane, prevediamo di arrivare a 120 ettari entro il 2027. La disponibilità di prodotto nazionale è prevista da fine marzo a fine ottobre”.