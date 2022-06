Ufficio dogane La Spezia respinge 107 tonnellate di arance provenienti dall'Egitto

Nell’ambito dei controlli doganali in ingresso, l’Ufficio delle Dogane de La Spezia ha individuato con la collaborazione del Servizio Fitosanitario della Regione Liguria, la presenza di larve vive di Tephritidae (mosche della frutta) in una partita di arance proveniente dall’Egitto e destinata in Italia. La merce, contenuta in quattro container e consistente in 107 tonnellate di arance, proveniva dal porto di Alessandria (Egitto) ed era diretta a una società commerciale del Lazio. Il certificato fitosanitario fornito dall’Autorità egiziana dichiarava la merce come indenne dalla presenza di larve di Tephritidae.

I controlli dei funzionari del Servizio Fitosanitario della Regione Liguria, effettuati in applicazione del Reg. UE 2017/625, ha rilevato la presenza delle larve vive e stabilendo che tale difformità non potesse essere sanata ha disposto il divieto di introduzione sul territorio nazionale. L’Ufficio delle Dogane ha quindi effettuato le opportune verifiche e ha mantenuto la merce sotto controllo doganale in attesa della rispedizione verso il Paese di origine.

La collaborazione tra ADM ed il Servizio Fitosanitario della Regione Liguria rappresenta una notevole opportunità per la tutela dei consumatori italiani ed europei e va inquadrata nel più ampio ambito di una sempre maggiore integrazione dell’attività doganale con quella delle Autorità Sanitarie.