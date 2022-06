Purina promuove la Pets at Work Alliance

Purina ha creato nel 2017 la “Pets at Work Alliance” per mettere a disposizione delle aziende il suo know-how sulla gestione dei pet in ufficio. Una pratica che dopo la pandemia e la “nuova normalità” ibrida è sempre più ricercata dai lavoratori e studi dimostrano l’efficacia nel portare il proprio pet in ufficio. E viene incoraggiata in maniera particolare il 24 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Cane in Ufficio. Un’occasione per aiutare i propri dipendenti a vivere al massimo la relazione con il proprio pet, ma anche per supportare realtà esterne a seguire un percorso analogo e creare ambienti di lavoro pet-friendly.

All'alleanza, hanno aderito finora più di 200 aziende in Europa, di cui 10 realtà italiane tra cui Boehringer Ingelheim, recentemente entrata.

“Sono molto soddisfatto dell’evoluzione che molte aziende stanno affrontando, arricchendo il welfare aziendale con servizi e pratiche pet-friendly: una trasformazione nella quale possiamo contribuire con la nostra esperienza e il programma Pets At Work, portando avanti la nostra missione e responsabilità sociale di arricchire la vita degli animali da compagnia e delle persone che li amano” ha commentato Rafael Lopez, Regional Director Italia e Sud Europa di Purina. “Pets At Work è stato uno dei primi servizi ripristinati in ufficio non appena le restrizioni Covid l’hanno permesso ed è palpabile la ventata di energia che i pet portano in ufficio. Così come è stato sorprendente il numero di richieste che ci sono pervenute in questa “nuova normalità” da realtà esterne per supportarle ad intraprendere un percorso analogo di trasformazione degli uffici in realtà pet-friendly. Speriamo di poter continuare ad aiutare sempre più realtà, contribuendo così ad un mondo in cui la relazione uomo-pet sia davvero un segno distintivo in grado di creare valore condiviso”.

Purina, che da anni ormai ha sviluppato un progetto apposito per favorire i proprietari di cani e consentire loro di portare i propri pet in ufficio, in vista di questa nuova normalità, ha rinnovato il proprio impegno non solo per supportare i propri dipendenti con iniziative quali i “patentini” per dog owner, ma anche per aiutare le aziende interessate a intraprendere un percorso analogo.

Le sedi di Purina in Italia sono ovviamente pet-friendly e, grazie al programma Pets At Work, tutti i dipendenti degli uffici di Assago, di Castiglione delle Stiviere e dello stabilimento di Portogruaro possono lavorare quotidianamente fianco a fianco del proprio cane in un ambiente di lavoro più rilassato e collaborativo.