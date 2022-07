Nescafé sostiene la rigenerazione urbana

Il progetto Cup Of Respect di Nescafé prosegue nel suo impegno a sostegno delle comunità locali e dell’ambiente e ora si focalizza in un percorso di cura e rigenerazione di aree urbane in Italia insieme a Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà. Per ogni città selezionata viene individuata l’area di intervento importante per la socialità: un parco, un campo giochi, una palestra a cielo aperto.

Il primo progetto è in collaborazione tra la Città di Trento e due associazioni attive sul territorio, partito con la co-progettazione di un patto di collaborazione per la cura e la tutela di un bene comune. Obiettivo? Riqualificare il Giardino Pubblico Canova, nell’omonimo, fervente e multietnico quartiere nella periferia della città. L’azione si concentra sul campo da basket - luogo di aggregazione di molti ragazzi – e vede la collaborazione con uno street artist locale, Alan Vitti, per la realizzazione di un’opera d’arte murale che prende ispirazione dall’iniziativa di Nescafé Cup Of Respect – NelleMieMani, "perché è nelle nostre mani la volontà di agire insieme, per il bene comune", come spiega una nota.

Kanova Playground – così si chiamerà il nuovo spazio - ha l’ambizione di diventare il nuovo centro della vita sociale non solo di bambini e ragazzi ma di tutti i residenti del quartiere. Lo spazio sportivo tornerà fruibile dai residenti nei mesi estivi e sarà il volano per sensibilizzare tutte le comunità locali sia in termini di partecipazione alla cura e manutenzione della cosa pubblica, sia in termini di stili di vita sani e rispettosi dell’ambiente.

Il Nescafé plan, piano di sostenibilità della Nestlé avviato nel 2010, ha permesso di coltivare e raccogliere il 75% di caffè in modo più responsabile, distribuire oltre 230 milioni di piante di caffè e creare 900.000 corsi di formazione per gli agricoltori di caffè; al lavoro delle fabbriche per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in fase produttiva, dimezzate negli ultimi 10 anni; all’ impegno nell’educare i consumatori ad un corretto smaltimento del packaging, innovando costantemente il suo eco-design.