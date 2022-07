Ubena, spezie e aromi da tutto il mondo

Ubena è la filiale italiana del Gruppo Fuchs, leader europeo nella produzione di erbe e spezie con sede in Germania. Era il 1923 quando quando la casa Runkel e Frischen, speziali in Brema, iniziò ad acquistare prodotti scelti direttamente dai produttori sparsi in tutto il mondo. Oltre alle spezie, la gamma di prodotti comprendeva anche erbe aromatiche e tisane, aromi per la lievitazione, preparati per budini, ingredienti per la conservazione di frutta sottospirito e quant’altro. Da questi primi passi ha origine il marchio Ubena che oggi con procedimenti di fabbricazione esclusivi e brevettati, garantisce i più elevati standard qualitativi, in tutte le fasi del processo produttivo.

Vengono utilizzate tecnologie d’avanguardia come la selezione opto-elettronica, il sistema di micro-controllo per la riduzione della presenza di germi lungo l’intera filiera di lavorazione, dal seme al prodotto finito.

Le spezie, un tempo prodotti dal prezzo quasi proibitivo, sono divenute di uso quotidiano e rappresentano ingredienti dal grande fascino perché provengono da lontani Paesi esotici, un vero e proprio viaggio che dalla Turchia e dall’Oriente conduce in Cina attraverso la Via della Seta toccando Il Vietnam e l’India. Facili da utilizzare arricchiscono piatti di grandi chef come la cucina casalinga e diventano quel tocco in più che fa la differenza.

“Ci assumiamo pienamente i nostri impegni nei confronti della società, dell’ambiente, e dei partner commerciali - sottolinea Giuseppe D’Avenia, Country Manager per l'Italia di Ubena in questa intervista esclusiva - nella convinzione che il successo futuro passi attraverso un’economia sostenibile capace di coniugare responsabilità ambientale e opportunità di crescita”.

