Innovazione e agricoltura, un binomio per la sostenibilità

Qual è il ruolo che l’innovazione può avere nel rendere “sostenibili” le filiere agroalimentari italiane? La domanda non è rimasta senza risposta questa mattina in diretta streaming da Bologna all’evento “L’innovazione per filiere agroalimentari sostenibili: strumenti, best practices, politiche a supporto”. Organizzato da Nomisma, in collaborazione con Philip Morris Italia e con il contributo scientifico di Food Trend Foundation, il workshop è stato introdotto e moderato da Paolo De Castro, presidente del Comitato Scientifico di Nomisma.

Tra le case history di successo sono state illustrate quelle del pomodoro da industria e del tabacco, dove negli anni sono stati avviati importanti investimenti in innovazione, mediante accordi di filiera, finalizzati a garantire maggiore stabilità e sicurezze agli agricoltori.

Il vero obiettivo di lungo periodo è quello di rendere le nostre filiere sostenibili in uno scenario di mercato che si è fatto ultimamente più complicato. Come sottolineato nell’intervento introduttivo di De Castro, “l’innovazione, attraverso ad esempio l’utilizzo del digitale e delle tecnologie di evoluzione assistita, rappresenta l’unica leva strategica in grado di permettere la cosiddetta intensificazione sostenibile, vale a dire livelli di produzione agroalimentare più alti e di qualità preservando le risorse naturali, un combinato disposto divenuto imprescindibile”. Per l’Italia è fondamentale garantire sicurezze alle proprie filiere e agli agricoltori perché, oltre a garantire l’approvvigionamento dei diversi prodotti agroalimentari, sono in grado di generare quel “valore” richiesto dai consumatori di tutto il mondo, necessario a preservare la competitività dell’intero sistema agroalimentare nazionale.

Di questo è convinto Stefano Vaccari, direttore generale del Crea: "In un momento complesso come quello attuale non dobbiamo dimenticare che l’agricoltura italiana è la prima d’Europa in termini di valore aggiunto. Questo significa che innovazione e formazione sono i naturali binari per correre sul mercato mondiale. Il Crea nel 2021 ha sviluppato oltre mille progetti di ricerca, tasselli potenti di crescita per l’agroalimentare".

L’esigenza di una maggior innovazione è testimoniata dai dati recentemente diffusi del 7° Censimento generale sull’agricoltura italiana, da cui emerge che solo l’11% delle aziende agricole italiane, nel triennio 2018-2020, ha investito in innovazione. Ecco, dicono gli esperti, perché diventa fondamentale sfruttare le risorse del Pnrr che, attraverso misure come i contratti di filiera, può imprimere un’accelerazione alla diffusione dell’innovazione finalizzata ad obiettivi di sostenibilità proprio all’interno delle filiere.

"La transizione ecologica deve vedere protagonista tutto il settore agroalimentare attraverso accordi di filiera -spiega Alessandro Apolito, capo servizio tecnico Gabinetto di presidenza e segreteria generale Coldiretti Innovazione e sostenibilità-. Per farlo è necessario continuare a sostenere gli investimenti delle aziende, puntando su innovazione e agricoltura 4.0 per ridurre l'uso delle risorse e aumentare la produttività. I contratti di filiera del Pnrr vanno in questa direzione e Coldiretti, insieme a Filiera Italia, è pronta a presentare tanti progetti operativi e sostenibili”.