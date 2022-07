Sì alla dieta mediterranea, nì al digiuno intermittente

Un regime alimentare ipocalorico, basato sulla dieta mediterranea, rappresenta il migliore modello di dieta per le persone in sovrappeso o per quelle obese. È la conclusione a cui è giunto il Tavolo tecnico per la sicurezza nutrizionale del ministero della Salute, le cui decisioni sono state vergate in un documento che valuta l'efficacia del digiuno intermittente per dimagrire.

Secondo il Tavolo di esperti, gli studi disponibili sostengono che "la restrizione calorica, ottenuta attraverso varie modalità e possibilmente con il modello mediterraneo, rappresenta il migliore approccio dietoterapeutico nel paziente sovrappeso obeso".

Secondo il Tavolo tecnico, "qualsiasi modello alimentare, utilizzato in ambito medico, deve essere il più possibile personalizzato e, soprattutto, combinato con livelli di attività fisica adeguata alle fasce di età e alle condizioni cliniche di ciascun paziente. Ciò consente di agire sui fattori coinvolti nell'incremento della massa grassa per contrastare lo sviluppo dell'obesità e delle altre malattie cronico-degenerative".

Anche per questo, infatti, il documento non boccia del tutto il digiuno intermittente, quello che consiste in giorni (o ore) di digiuno assoluto alternati a giorni, o a momenti della giornata, di assunzione di cibo a propria discrezione.

"Dal punto di vista metabolico -si legge nel documento del ministero- il digiuno intermittente sembra essere particolarmente promettente nel controllo della sensibilità insulinica, della dislipidemia, dell'ipertensione e dell'infiammazione. Mancano ancora studi a lungo termine per misurare l'impatto delle varie forme di digiuno intermittente sulla salute. Ciò suggerisce come sia soprattutto utile agire sullo stile di vita".