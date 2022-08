Tendenze: il recruiting ora si fa anche su Tik Tok

Roadhouse Spa, società del gruppo Cremonini che sviluppa brand di proprietà nel segmento della ristorazione casual dining - Roadhouse Restaurant, Calavera Restaurant, Billy Tacos - per un totale di 230 ristoranti, ha lanciato una campagna radio e social per assumere nuove risorse.

La società ha un importante piano di espansione per tutti i brand e da qui a fine anno conta di inserire 500 nuovi giovani nei 30 ristoranti in apertura, ma anche per integrare l’organico dei locali esistenti. Oltre ai canali tradizionali, la società ha attivato anche lo strumento degli spot pubblicitari e dei content per i canali digital.

In particolare, per Roadhouse Restaurant è stata lanciato uno spot on air su diverse radio nazionali (Radio 105, Virgin, 101, Rmc, CNR, Deejay, M 2 0 e Radio Italia) che, considerata la tipologia del format, gioca sul tema della griglia. “Entra nel team dei ristoranti Roadhouse e metti a fuoco le tue passioni in un’azienda importante”, è l’incipit del messaggio. Che poi prosegue: “Potrai lavorare in una buonissima squadra dove assaporare il gusto di crescere”, con l’indicazione finale per candidarsi, nella Sezione Job del sito Roadhouse.it.

Billy Tacos e Calavera prediligono, invece, media digitali. In particolare per Billy Tacos è stato realizzato un video per TikTok, in collaborazione col noto content creator Giosmok, realizzando un messaggio coerente con il tone of voice del brand, che sta dando ottimi risultati in termini di curriculum vitae ricevuti e di awareness:

https://www.tiktok.com/@billytacos/video/7119440563455167746



L’obiettivo - spiegano dalla società - è quello di uscire dal solito tone of voice tipico del recruitment, spesso serio e impostato, cercando di parlare con gli utenti di TikTok, utilizzando un linguaggio più diretto e divertente, in linea con i trend della piattaforma.