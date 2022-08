KitKat si posiziona sulla Terra di Mezzo

KitKat punta in alto, posizionandosi su un target colto e universale come quello della community globale di fan e ammiratori raccolta intorno al Signore degli Anelli, il libro-saga sgorgato dalla penna geniale di J.R.R. Tolkien. La nuova serie originale Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere uscirà su Prime Video il 2 settembre, ed è destinata a catturare l'attenzione dei fan di Tolkien di tutto il mondo che si stanno già preparando per la nuova attesissima serie de Il Signore degli Anelli.

Il brand delle celeberrime barrette di cioccolato sarà a fianco di Prime e per celebrare la collaborazione, è stato realizzato un video ispirato al teaser della serie. Il video si apre infatti con un paesaggio montuoso e roccioso, che ricorda quello della Terra di Mezzo, in cui però scorrono colate di cioccolato sulla superficie, prima di scendere a cascata in una valle contornata da pareti realizzate con l’iconico KitKat. Le due rapide si uniscono poi in fondo alla gola, diventando un unico fiume di cioccolato fuso che occupa l'intero schermo; è in questo momento che tutto viene svelato: l'iconico KitKat sale lentamente attraverso il lago di cioccolato, come se fosse stato appena forgiato, ma questa volta ha un aspetto diverso e su ogni finger appare una scritta in elfico prima che lo snack ritorni magicamente al suo stato naturale.

Con questa campagna, gli spettatori potranno vivere un break epico con KitKat e con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. E come per tutti i viaggi leggendari, c'è la promessa che l’avventura non finisca e che ne arriveranno altre. Nelle prossime settimane, infatti, i fan potranno trovare gli snack KitKat e Lion presso tutti i rivenditori in Italia della grande distribuzione, insieme alla possibilità di vincere imperdibili premi: a partire da agosto, acquistando almeno 3 euro di questi snack sarà possibile partecipare al concorso e avere l’opportunità di vincere ogni settimana buoni regalo e premi tecnologici Amazon, in aggiunta al viaggio memorabile che potrà essere vinto durante l’estrazione finale.

Inoltre, con l’arrivo della nuova serie arriveranno anche nuove attività legate alla partnership con Prime Video per vivere un’avventura leggendaria e un epic break nella Terra di Mezzo.