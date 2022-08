Barilla, un brand da "sogno"

A tre settimane dell’inizio dello US Open, Barilla lancia “The Promise”, il nuovo film realizzato dall’agenzia creativa Boomerang (parte del gruppo Publicis) con protagonista Roger Federer, ambassador del brand. La storia del nuovo spot è quella, vera, di Zizou, giovane tennista che, grazie a Barilla, esaudisce il sogno di una vita: incontrare il suo eroe, Federer appunto, in un match indimenticabile. Il video integrale del film è disponibile su YouTube e i teaser saranno pubblicati a partire da questa settimana sui social media ufficiali Barilla nei mercati europei e negli Stati Uniti.

La storia ha avuto inizio durante gli US Open del 2017 quando, in occasione della conferenza stampa, il piccolo Izyan Ahmad, noto ai suoi fan come Zizou, sfidò Federer, chiedendogli di continuare a giocare fino a quando non sarebbe stato grande abbastanza da poter fare un match contro di lui.

Detto fatto. Il tennista ha dato la sua parola a Zizou e adesso, cinque anni dopo, Barilla ha fatto sì che la promessa venisse mantenuta, regalando al giovane tennista "il giorno più bello della sua vita". Perché Zizou era convinto di recarsi a Zurigo per allenarsi, senza immaginare che avrebbe incontrato di lì a poco il suo eroe su un campo da tennis.

Non è stato facile far viaggiare il ragazzo dagli Stati Uniti a Zurigo senza fargli sospettare di ciò che lo attendeva ma grazie alla complicità della famiglia e del suo allenatore il sogno si è trasformato in realtà. Zizou è attualmente il giocatore numero 1 negli Stati Uniti nella categoria under 12, sia in singolo che in doppio: si allena alla John McEnroe Tennis Academy di Randall's Island a New York e fa parte del programma nazionale di formazione giocatori della Usta, la United States Tennis Association.

E così un giorno qualunque si è trasformato in un giorno speciale in cui, grazie a Barilla, Federer e Zizou hanno avuto l’occasione di conoscersi meglio sfidandosi in un match e chiacchierando per ore, di fronte ad un meritato piatto di pasta, delle loro ambizioni e della loro passione per il tennis. Un modo, dicono da Parma, per "condividere l’amore per lo sport e per i valori che porta con sé, che rappresenta al meglio il modo in cui Barilla opera e sviluppa prodotti amati dalle persone di tutto il mondo".

“Qualsiasi cosa Roger Federer faccia quando si relaziona con gli altri sembra venirgli naturale, senza sforzo, ed è questo che continua a stupire tutte le persone che incontra -spiega Gianluca Di Tondo, cmo Barilla-. Questo video è un altro bellissimo esempio di cosa significhi per Barilla Un gesto d’amore. Siamo così felici e grati a Roger perché lo ha espresso incredibilmente bene”.