Protesta degli allevatori contro le quote latte

Scendono in piazza oggi gli allevatori lombardi di Copagri. All’Idroscalo protestano contro le multe, inviate dall’Agenzia delle entrate, per il superamento delle quote latte stabilite 20 anni fa. Già la settimana scorsa era prevista una manifestazione nel capoluogo lombardo: visto che l’Agenzia delle entrate aveva ventilato la possibilità di sospendere le sanzioni, ma la protesta era stata annullata. Oggi dunque esponenti del comparto tornano in piazza: chiedono al Governo che venga sospesa la riscossione; parliamo di 1,2 miliardi di Euro di ammontare totale delle multe inviate dall’Agenzia delle entrate su mandato Agea per le quote latte. Pignoramenti dei conti e ipoteche sulle proprietà stanno fioccando in questi giorni sugli allevatori, il 50% dei quali si trova in Lombardia.

A fermare il tutto non sono bastate due sentenze della Corte di giustizia Ue: hanno dato ragione agli allevatori italiani che, nel 1995, avevano denunciato un’errata divisione da parte dello Stato delle quote latt, al momento della loro introduzione.

Già a inizio agosto, in occasione della manifestazione poi annullata, Roberto Cavaliere, presidente di Copagri Lombardia, aveva ribadito: "il Governo deve prendere in mano la questione ed emanare una nuova legge a rettifica di tutte le multe comminate dal 1995 a oggi. Anche perché, stando alle nostre stime, il ricalcolo porterebbe a una riduzione del 50% degli importi dovuti, non poca cosa”.