Explora Journeys svela la sua "filosofia di cucina"

Explora Journeys ha annunciato oggi il percorso culinario composto da 18 diverse proposte che accompagnerà gli ospiti a bordo di Explora I durante il suo viaggio inaugurale nel maggio 2023. Con una celebrazione di culture culinarie mondiali, la nave del brand di lusso del gruppo Msc, proporrà undici esperienze culinarie che includono sei ristoranti, oltre all'opzione del servizio in camera e a 12 bar e lounge, di cui otto all'aperto e quattro al coperto. Oltre a questo, una "cucina dello chef“ dove gli ospiti potranno scoprire i sapori di tutto il mondo ispirati alla filosofia dell'Ocean State of Mind.

“Explora Journeys non offre solo l'opportunità di girare il mondo, ma anche di gustarlo, scoprendo nuove cucine ed esperienze: è questa la visione che abbiamo per i nostri ospiti -spiega Franck Garanger, head of Culinary di Explora Journeys-. Il nostro team è attento alla provenienza degli ingredienti e appassionato di cibi rari. Nel corso dell'anno, la selezione di vini rifletterà le regioni visitate dalla nave, offrendo varietà tra le più ricercate. I nostri sommelier ricercano continuamente i migliori vini di piccole produzioni: lo Chardonnay, ad esempio, non proverrà dai luoghi più rinomati come la Napa Valley, ma da località vinicole interessanti, emergenti e di nicchia, come la Svizzera e altri paesi europei".

Abbiamo creato un menu esclusivo di mixology, che comprende anche un esclusivo cocktail Ocean State of Mind, realizzato con gin da alghe marine. A bordo si terranno degustazioni di vini, whisky e altri alcolici, masterclass per creare cocktail ed eventi per incontrare i viticoltori, così come saranno organizzate esperienze a tema vinicolo nelle destinazioni visitate.

Tra le varie proposte Sakura, "un'esperienza di ristorazione autentica e immersiva nella migliore cucina panasiatica: giapponese, thai, vietnamita e malese"; Marble & Co. Grill, rivisitazione di una steakhouse europea, "ispirata alla marmorizzazione che si trova solo nel manzo più pregiato, con tagli selezionati personalmente e provenienti da allevamenti sostenibili". Con la Chef’s Kitchen, esclusiva e a pagamento, si trova una cucina privata fronte oceano per sole 12 persone.

“Un elemento fondamentale che distingue Explora Journeys è la selezione accurata di un mix di bevande eclettico, che include sia vini pregiati provenienti direttamente dai vigneti che brand premium esclusivi, per creare un'ampia varietà di cocktail, comprese opzioni analcoliche e biologiche", sottolinea Thibaut Briançon, senior Lead, food and beverage services di Explora Journeys.



Tra il 2023 e il 2028 Explora Journeys intende varare una flotta di sei navi da crociera, con due navi già in costruzione e due navi alimentate a idrogeno. Explora I offrirà 461 suite, penthouse e residenze fronte oceano, concepite per offrire agli ospiti una vera casa sul mare, con viste panoramiche dell'oceano, terrazza privata.