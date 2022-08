Molfetta, orto abusivo al cimitero: il Comune indaga

Ogni tanto, per allentare la tensione di notizie quasi sempre negative, è anche necessario voltare pagina e raccontare qualcosa di più "leggero". Come in questo caso: al cimitero di Molfetta, in provincia di Bari, è stato scoperto nei giorni scorsi un vero e proprio orto. A pochi metri dalle tombe crescono zucchine, caroselli, pomodori e perfino prugne e pesche. E c’è anche un impianto di irrigazione.

A denunciare la cosa è stato un video diffuso sui social da un utente che si era recato a dare conforto alla tomba dei suoi cari e che invece si è trovato di fronte a questa inattesa novità, ovviamente illegale. Il video è diventato subito virale tanto che anche l'amministrazione comunale ha dovuto prendere atto della cosa.

In una nota, proprio l'amministrazione comunale fa sapere che "sono in corso verifiche al fine di individuare la persona che, senza alcun rispetto per il luogo in cui si trovava, ha piantato ortaggi in una zona del cimitero di Molfetta". Dal Comune chiariscono che "qualora, come è assai presumibile, dovesse trattarsi di un dipendente comunale, nei suoi confronti si aprirà un procedimento disciplinare e verranno mosse tutte le azioni atte a salvaguardare la reputazione dell’Ente".

Il sindaco Tommaso Minervini fa sapere, inoltre, che "azioni saranno mosse anche nei confronti di chi sapeva e non ha segnalato la presenza di piante di pomodori, zucchine, verdure e finanche alberi da frutta". Intanto, l’amministrazione ha dato mandato alla Molfetta Multiservizi di ripulire l’area. "Contestualmente -fanno sapere dal Comune- è stato condotto un sopralluogo per accertare che non ci fossero colture in altre aree del cimitero".