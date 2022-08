Pizzeria a Napoli: gas e affitto sullo scontrino della pizza

Qualcuno ha preso alla lettera, anzi un po' troppo alla lettera, l'iniziativa lanciata qualche giorno fa da Fipe Confcommercio e chiamata Bollette in vetrina. In questo caso, l'organizzazione proponeva di appendere nei locali una cornice per mettere in vista le ultime bollette del gas e dell’energia elettrica (vedi "Bollette in vetrina" per conoscere la realtà). Ebbene, a Napoli nella pizzeria "Gorizia" di Salvatore Grasso il proprietario ha deciso di andare oltre: ha inserito il costo del gas direttamente sullo scontrino.

Grasso, insomma, ha deciso di inserire una nuova voce nel conto da dare al cliente, quella del gas, appunto, per mostrare che le bollette diventano sempre più insostenibili. E così, insieme al prezzo della pizza margherita e a quello dell'acqua, vengono riportati anche il "contributo gas" e l'affitto. E lo ha reso noto così: sulla sua pagina Facebook ha postato la domanda "Sarebbe giusto inserire in conto le voci che ci hanno portato ad aumentare i prezzi?". A corredo la fotografia dello scontrino modificato, con la voce relativa al costo del gas, e dell'ultima bolletta pagata.

Grasso ha spiegato di avere agito in questo modo per replicare ai clienti che negli ultimi giorni si sono lamentati dell'aumento del prezzo delle pizze. E così nel suo locale il prezzo della margherita d'asporto è salito da 4,5 a 5,5 Euro, mentre in sala viene servita a 8 Euro. "L'anno scorso per l'energia e la luce al mese pagavo 2.500 Euro, a luglio invece la cifra è salita a 8.300 Euro. Per forza ho dovuto ritoccare i prezzi delle mie pizze", ha detto in un'intervista riportata sul sito Italiaatavola.net. Il suo, comunque, è solo un gesto provocatorio: se infatti avesse veramente inserito quelle voci nello scontrino, sarebbe poi stato costretto a pagarci l'iva...