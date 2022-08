Asiago si candida a capitale italiana del formaggio

Afidop, l'Associazione formaggi italiani Dop e Igp si riunisce per la prima volta ad Asiago per celebrare la città capitale del formaggio e la sua storica produzione. Alla base dell'appuntamento c'è l'impegno di promozione comune. Ospitata dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago, la riunione si svolgerà venerdì 2 e sabato 3 settembre, guidata dall'Afidop che riunisce 27 consorzi di tutela italiani. "La presenza dei principali consorzi di tutela del panorama caseario italiano ad Asiago è il segno di un lavoro svolto in anni di valorizzazione -aggiunge Fiorenzo Rigoni, presidente del Consorzio tutela formaggio Asiago-. Allo stesso tempo, dimostra come una fattiva collaborazione dedicata a promuovere in maniera unitaria le nostre produzioni sia la migliore strada per imporre la qualità del formaggio Asiago in Italia a all'estero".

La riunione, coordinata dal presidente Antonio Auricchio e con la partecipazione dei principali consorzi di tutela del mondo dei formaggi, celebra nel luogo d'origine, le radici storiche e culturali del formaggio Asiago in occasione di made in Malga, la rassegna dei formaggi di montagna promossa dal Consorzio tutela formaggio Asiago e organizzata dal 2 al 4 e dal 9 all'11 settembre ad Asiago.

"Il mio impegno è quello di far capire l'importanza strategica dei formaggi Dop per il made in Italy -spiega il presidente Afidop- Chi assaggia i nostri prodotti condivide un pezzo di cultura, una storia che solo in Italia abbiamo. Fare un incontro ad Asiago, nel momento in cui si celebrano tutti i formaggi territoriali, si sposa perfettamente con la nostra idea. La nostra cultura casearia è millenaria e far conoscere ed amare la grandezza unica di questo patrimonio, soprattutto ai giovani, è importante".

L'impegno di valorizzazione e promozione del Consorzio tutela formaggio Asiago è stato sancito, lo scorso 21 maggio, col riconoscimento ricevuto dalla città di Asiago di Città del Formaggio 2022 da parte dell'Onaf, l'Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi. Adesso, l'incontro dei più rappresentativi consorzi di tutela ad Asiago rinnova e conferma il rilievo del formaggio Asiago come testimone del made in Italy.