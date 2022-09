Recensioni. Tutto sulla carne, la guida di Luca Terni

Luca Terni, macellaio da generazioni e cuoco, offre una guida completa ai tipi di carne, ai tagli e alle tecniche di cottura. Lo fa pubblicando un libro dal titolo "Tutto sulla carne - Tipi, tagli, tecniche di cottura, eccellenza" edito da Vallardi. Si tratta di un volume che raccoglie tante ricette, dalla parmigiana di pollo alla guanciola di maiale brasata, dal famigerato ragù dei Terni all’agnello con i carciofi passando per trippa, coda e fegatelli, fatti apposta per riscoprire la carne. Trucchi, segreti, modalità di cottura e preparazioni per non gettare via nulla e rinnovare la cucina con piatti all’insegna della sostenibilità e del rispetto per gli animali.

Terni è nato in Toscana 35 anni fa, cresciuto in una famiglia di macellai ed esperti di carne da quattro generazioni: con un’esperienza ultraventennale alle spalle, è stato vincitore del contest della trasmissione Tv Detto Fatto ed eletto "miglior macellaio d’Italia". Da anni gestisce la macelleria di famiglia a Capalbio e per il piccolo schermo conduce i programmi "C’è ciccia" e "Scarpetta d’Italia" su Food Network, il canale che lo ha consacrato.

In questo libro esplora tagli e tecniche di cottura specifiche per ogni animale e per ciascun pezzo, trasformando gli scarti e le parti considerate, a torto, meno nobili in capolavori di delizia e sapore per far scoprire una nuova dimensione, più attenta e sostenibile, del mangiar carne. In "Tutto sulla carne", Terni, promotore di standard elevati negli allevamenti e sostenitore delle piccole realtà locali, insegna a riconoscere il valore e la specificità di ciascun taglio, dal filetto alla punta di petto di manzo attraverso una serie di ricette. Il rispetto dell’animale e l’attenzione alla qualità dei prodotti s’intrecciano alla consapevolezza per l’ambiente in un ricettario pratico e adatto a tutti, per gustare i piatti migliori della tradizione italiana.