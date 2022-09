Prosciutto San Daniele, le novità tra disciplinare, sostenibilità e fatturati in crescita

Si è svolta - in via eccezionale a fine agosto - la consueta kermesse dedicata al prosciutto di San Daniele. Nell'omonima cittadina friulana una settimana di festa per promuovere, oltre all’eccellenza dell’enogastronomia locale, anche sei itinerari turistici lungo un’ideale via dei Sapori e del prosciutto che si estende delle Alpi all’Adriatico, realizzata grazie alla stretta sinergia tra Consorzio e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Per il Consorzio del prosciutto, promotore dell'iniziativa, è stata anche l'occasione per annunciare le novità in arrivo con il nuovo anno. Il distretto genera un fatturato di oltre 330 milioni di euro alla produzione. E sono circa 2 milioni e 700mila le cosce stagionate all'anno, il 18% delle quali viene esportato principalmente nei mercati europei ma raggiunge anche Giappone, Corea e Australia. Gli stabilimenti produttivi sono 31 ubicati nel comune di San Daniele, mentre la filiera comprende 3mila allevamenti e 50 macelli nelle 10 regioni del Nord e centro Italia, come previsto dal disciplinare.

EFA News ha intervistato il Direttore Generale del Consorzio, Mario Cichetti che, oltre a commentare i risultati positivi nelle vendite del 2021, ha sottolineato come sia in dirittura d'arrivo l'approvazione del nuovo disciplinare di produzione. Inoltre, Cichetti ha annunciato la costruzione di un nuovo impianto vicino San Daniele per il trattamento e il recupero di sale e salamoie derivanti dalla lavorazione dei prosciutti, così da rendere la produzione più sostenibile, secondo i principi dell'economia circolare.

Guarda il video: