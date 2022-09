Field100, Dr. Schär sperimenta le biodiversità

Si chiama Field 100 ed è il progetto agricolo che nasce in Alto Adige, a Postal (Bolzano) da Dr. Schär, leader mondiale nel gluten free e nella nutrizione speciale. L'obiettivo è quello di creare uno dei campi con maggior biodiversità mai coltivati: il progetto, infatti, suggerisce che le colture "esotiche", come il sorgo, la quinoa e l'amaranto potrebbero essere una valida aggiunta alle colture regionali adattandosi meglio ai cambiamenti climatici, in favore delle biodiversità

"Field100 è un campo sperimentale in cui, insieme al Centro di sperimentazione Laimburg, siamo stati in grado di esplorare domande sul futuro dell'agricoltura in un clima che cambia -aggiunge Marina Braida, Corporate R&I manager for Raw materials & agricultural projects di Dr. Schär-. Per confermare questi risultati, l'esperimento dovrebbe essere ripetuto per diversi anni".

Alcuni dei semi piantati in Field100 sono locali, come alcune varietà di avena e grano saraceno: crescono armoniosamente con colture che di solito vengono importate, come l'amaranto nepalese o la quinoa delle Ande. Alcune delle antiche varietà piantate a Field100 provengono dalla Genebank Tyrol, una delle più antiche banche genetiche regionali del mondo.

L'insolita varietà di colture locali e straniere, antiche e moderne, rendono Field100 uno dei campi più ricchi di biodiversità coltivati nell'anno di ricorrenza di Dr. Schär. Dopo il raccolto, il campo vivrà virtualmente sulla pagina web Field100.

Field 100 è partito a inizio 2022 quando Dr. Schär, leader mondiale nel gluten free e nella nutrizione speciale, in collaborazione con il Centro di sperimentazione Laimburg, hanno seminato il campo con 100 diverse varietà di piante accuratamente selezionate. Lo hanno fatto in stretta collaborazione con le banche del seme come Crop Trust, organizzazione internazionale senza scopo di lucro dedicata alla conservazione della diversità delle colture.

L'iniziativa è nata sulla base di un dato allarmante: il 40% di tutte le specie vegetali è in pericolo di estinzione La biodiversità è fondamentale non solo per la sicurezza alimentare globale, ma anche per poter soddisfare le diverse esigenze nutrizionali e rispondere alle crescenti sfide poste dai cambiamenti climatici.

Il Centro di sperimentazione ha anche scoperto che le varietà antiche forniscono un importante pool genetico per le future attività di allevamento perché possono avere tratti agronomici utili per adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche: secondo Laimburg, però, è necessaria una ricerca scientifica che si svolga nell'arco di diversi anni e in condizioni diverse.

"Le risorse fitogenetiche sono un tesoro per il futuro e abbiamo l'obbligo di conservarle per le prossime generazioni -sottolinea Manuel Pramsohler, ricercatore presso il Laimburg Research Centre-. Field100 è un passo importante in quanto contribuisce a salvaguardare le risorse genetiche vegetali ed aiuta il pubblico a conoscere l'importanza della biodiversità".

Come azienda a conduzione familiare, negli ultimi 100 anni Dr. Schär ha dedicato tutte le sue attività a rendere l'alimentazione più inclusiva e piacevole per tutti. "Vogliamo continuare ad assumerci la responsabilità della sostenibilità e lavorare a stretto contatto con i nostri partner ed esperti per promuovere la biodiversità -sottolinea Philipp Schoeller, ceo di Dr. Schär-. A questo proposito, Field100 è stato un grande passo verso il raggiungimento di un futuro più biodiverso, in particolare in un clima che cambia".