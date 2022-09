Tre ristoranti italiani nella classifica mondiale di Tripadvisor

Ci sono tre ristoranti italiani nella Top 20 dei "migliori ristoranti raffinati" che hanno vinto quest'anno il Travellers' Choice award 2022 Best of the Best curato da Tripadvisor. I premi Travellers' Choice vanno a destinazioni, hotel, ristoranti, cose da fare e non solo preferiti dai viaggiatori, in base alle recensioni e alle opinioni raccolte d viaggiatori stessi e dai clienti di tutto il mondo raccolte su Tripadvisor in un periodo di 12 mesi.

Quest'anno, tra i "migliori ristoranti raffinati del mondo" secondo Tripadvisor ("ristoranti esclusivi che delizieranno il tuo palato", riporta il titolo della sezione) secondo i viaggiatori, figurano al terzo posto la Madonnina del Pescatore di Senigallia (Ancona) l'attività più longeva dello chef Moreno Cedroni. Al sesto posto il Ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio (Novara) di Antonino Cannavacciuolo e al 16° posto il Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui due Galli a Massa Lubrense (Napoli) della famiglia Iaccarino.

I premi Travellers' Choice sono suddivisi in sei categorie. oltre ai migliori ristoranti esclusivi, c'è la categoria dei Locali di fascia media (Ottimi piatti che non costano una fortuna, sottolinea la motivazione) dove l'Italia fa la parte del leone con dieci premi su dieci con:

Apud Jatum San Cipirello (pizza) a San Cipirello in provincia di Palermo; Osteria Vecchio Cancello a Firenze; Bufalero a Roma; Ristorante pizzeria da Saro a Sanza (Salerno); Fuego BBQ a Riccione, in provincia di Rimini; Ristorante Il Giurista a Perugia; Januarius a Napoli; Locanda Manfredi a Paciano (Perugia); Alamo Ristorante paelleria ad Alghero; La Taverna di San Giuseppe a Siena.

Nemmeno una nomination italiana, invece, per quanto riguarda i "locali migliori per snack veloci ("pasti rapidi e gustosi per chi è in movimento") con la classifica tutta appannaggio degli Stati Uniti mentre fra i migliori ristoranti da cartolina ("ristoranti da un milione di scatti") figurano Adamo ed Eva by Eden Roc di Positano (Salerno) e il Ristorante Pizza Incontro di Limone sul Garda (Brescia).

Ancora italiani per i Travellers Choice award dei 25 migliori ristoranti romantici del mondo, con Baglio Amalfi Italia Bistrò cucina vino & drinks di Amalfi (Salerno), Ristorante Gavioli di Bormio (Sondrio) e la Trattoria di pesce Il Giardino a Capoliveri, all'Isola d'Elba (Livorno).

Infine, tra gli award per la sezione "i migliori tesori nascosti del mondo" si fanno vedere due soli ristoranti made in Italy: La Locanda di Gesù Vecchio di Napoli e l'Indian Palace di Firenze.