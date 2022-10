Rai, le eccellenze del food al centro dell'offerta estera

"Prevediamo di trasmettere 8.600 ore di programmi all'anno, i sinergia con tutti i canali Rai, con oltre 1.200 ore di produzioni originali". E' soddisfatto Fabrizio Ferragni, Direttore dell'Offerta estero della Rai, al lavoro da più di un anno su un progetto strategico per la salvaguardia della cultura e delle eccellenze italiane, al cui interno il food occupa un ruolo centrale. La Rai rafforza così la sua presenza all'estero e lancia un nuovo palinsesto con diverse novità, a partire da una piattaforma on demand ad hoc. La svolta a fine marzo, quando è stata firmata la nuova convenzione con la Presidenza del Consiglio, con l'obiettivo di realizzare un'apertura al mercato internazionale, anche con l'apporto di RaiCom. Oltre a un Canale Rai Italia rinnovato e arricchito, arriva anche Rai Italy, una piattaforma digitale on demand su RaiPaly in lingua inglese per la promozione del sistema Paese e la salvaguardia delle nostre radici linguistiche e culturali. "Stiamo lavorando intensamente - spiega Ferragni - per ampliare la base dei distributori locali, anche per il Sudest asiatico, dove potremo arrivare pure via web. Puntiamo a una platea di 250 milioni di telespettatori interessati all'Italia, a partire dall'Europa dove risiede la metà dei nostri connazionali all'estero".

Dal 20 giugno diverse trasmissioni in onda su Rai Italia sono sottotitolate in inglese e per Ferragni "è una scelta precisa di ibridazione linguistica, a molti piace ascoltare l'italiano". Negli spazi interprogramma ci sono spot Rai di canale e istituzionali sul sistema Paese, e per dare maggiore forza identitaria alla offerta Rai per l'estero, è stata inserita la scritta live ai programmi in onda in diretta.

"Siamo primi al mondo non solo per le bellezze artistiche, per il food e per il vino, ma anche per altre produzioni a volte meno conosciute - spiega Ferragni -. Vogliamo far riscoprire il nostro valore in una fase mondiale difficile per tutti. E per riuscirci cerchiamo di fare sistema con tutte le istituzioni".

Casa Italia è la nuova trasmissione quotidiana, di 90 minuti, dal lunedì al venerdì, sino a fine giugno, per circa 200 puntate, condotta da Roberta Ammendola: un racconto giornaliero sulla attualità e sulle eccellenze italiane, su cultura, moda, food, cinema, musica e sport, con l'arrivo degli highlights del campionato di calcio di serie B. Ogni settimana un viaggio nelle nostre comunità straniere e uno Sportello Italia, con quattro esperti che rispondono alle domande dei nostri connazionali.

Prevista anche una nuova grafica e nuovo studio per la trasmissione Cristianità, condotta da suor Myriam Castelli, in onda la domenica e il mercoledì con la Santa Messa, l'Angelus domenicale e le udienze del Papa.

Sempre su Rai Italy ci sarà un notiziario quotidiano di 5 minuti in inglese in collaborazione con RaiNews condotto da un giornalista Rai di madre lingua, una rassegna stampa quotidiana in inglese in collaborazione con Radio 2, una trasmissione sul food in collaborazione con il Gambero Rosso, due corsi di italiano (in collaborazione con Treccani e con l'Antoniano di Bologna), Italian Genius sugli italiani che si sono affermati nel mondo, Unesco 58 (documentari sui 58 siti italiani patrimonio dell'umanità), Italianism (sulle filiere produttive e le eccellenze italiane), i borghi italiani e il turismo delle radici, le vie del vino.

"Gli Italians, il racconto delle storie dei nostri connazionali nel mondo, realizzato per Rai Italia, andrà in onda da settembre anche su Rai Due, il sabato mattina", conclude Ferragni.