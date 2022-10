Italia in rilievo ai premi The world's 50 best bar

L'Italia dei bar si fa avanti nella classifica mondiale. Sono stati, infatti, consegnati i premi The World's 50 Best Bars che hanno visto gli italiani conquistare tre posizioni di rilievo nella graduatoria dove ha prevalso la squadra di bartender del Paradiso, a Barcellona dove si è svolta per la prima volta la cerimonia di premiazione, lontano dalla storica location di Londra.

Tre le insegne della città catalana ad approdare quest'anno nella top ten: Paradiso appunto, seguito al terzo posto da Sips che ha scalato ben 34 posizioni in un anno, e poi al settimo posto Two Schmucks. Avanza anche il primo dei locali italiani: è il Drink Kong, a Roma nel rione Monti che, sotto la regia di Patrick Pistolesi, è salito in un anno dalla 19a posizione alla numero 16.

Resta nella lista dei 50 migliori bar al mondo il 1930 di Milano che, però, scivola in anno dalla 20a posizione alla 35a. Precede comunque Dante a New York la cui drink list è tutta caratterizzata dallo stile italiano del bere, a partire dal Negroni e dai Martini cocktail. New entry in questa classifica planetaria è il Locale, insegna con sede in un palazzo storico di Firenze, che si piazza alla posizione numero 39. Nella lista preannunciata a settembre dei bar tra la posizione n. 51 e 100 al mondo altri tre locali-cult italiani: al 71° posto The Court a Roma; al 73° posto Camparino in Galleria, locale di Milano che registra uno scivolone dalla posizione numero 27 dello scorso anno, mentre è numero 86 Freni e Frizioni, a Roma, nel rione di Trastevere. Mastica amaro, invece, il vincitore dell'edizione dello scorso anno: Connaught bar, a Londra, è sceso dalla prima posizione alla numero 8.

In un'affollatissima cerimonia, Elisa Gregori, global director di Perrier che è l'azienda sponsor del premio, ha conferito i premi ai miglior bartender del mondo messi in luce dai The World's 50 Best Bar. L'evento delinea una inedita geografia della mixology che vede affiancare alle classiche Londra, New York e Mexico City, belle affermazioni di Atene, Parigi, Cartagena, Buenos Aires e appunto Roma.