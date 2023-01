Assocarni con Banco Alimentare contro lo spreco di cibo

Assocarni e Fondazione Banco Alimentare contro la povertà alimentare. L’associazione che rappresenta l’industria della carne e la onlus che si occupa di raccogliere e ridestinare le eccedenze alimentari, hanno firmato un protocollo di intesa di collaborare per azioni di informazione e sensibilizzazione per le aziende, perché attivino processi di cessione delle eccedenze alimentari a scopo sociale.

“Oggi in Italia - spiega Luigi Scordamaglia, presidente di Assocarni - mangiamo 8,54 chili di carne bovina pro capite all’anno. Un valore in linea con le raccomandazioni dell’Oms, che garantisce il giusto apporto di proteine nobili nell’ambito di una dieta bilanciata” E aggiunge il presidente "Collaborazioni come queste sono importanti, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, dove la contrazione dei consumi e l’emergere di fenomeni allarmanti come l’aumento del food social gap, che costringe sempre più persone a rivedere al ribasso le proprie scelte alimentari, possono avere effetti diretti sulla spesa delle persone riducendo il consumo di carne e di altri alimenti ad alto valore nutritivo e mettendo a rischio la corretta alimentazioni delle famiglie”.

“Siamo più che mai convinti – afferma Giovanni Bruno, presidente di Fondazione Banco Alimentare Onlus – che sia necessario avviare nuove sinergie per poter dare risposte concrete alle tante persone e famiglie che si trovano in una situazione di difficoltà e si rivolgono alle strutture caritative sul territorio, soprattutto in questo momento critico dal punto di vista economico e sociale che il nostro paese sta attraversando. Siamo quindi grati ad Assocarni per questa opportunità che ci permetterà di promuovere il recupero delle eccedenze alimentari tra le aziende associate e di attivare nuove collaborazioni, per dare concretezza ai valori della sostenibilità e della solidarietà".