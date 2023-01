Il cibo buttato costa 6,4 miliardi di Euro in energia

Non accenna a diminuire la polemica contro lo spreco alimentare una delle piaghe che maggiormente si fanno largo in quest'epoca consumistica. Secondo calcoli attualizzati al 2022, gettare cibo nella spazzatura non è solo questione alimentare ma anche di spreco di energia: il cibo gettato nelle case italiane vale 6,4 miliardi di Euro in energia buttata. Un balzo indietro pazzesco, solo calcolando che questo spreco valeva 4 miliardi di Euro nel 2021. Questi sono solo alcuni dati tra quelli resi noti per la presentazione, oggi a Roma, del World Food Waste Report dell'Osservatorio Waste Watcher International di Last Minute Market, su monitoraggio Ipsos per campagna Spreco Zero, in vista della 3a World Food Day che si terrà il 16 ottobre.

Gli altri dati sullo spreco alimentare in Italia non sono più confortanti. Le conseguenze di quello fra le mura domestiche hanno anche un impatto sull'impronta idrica che nel nostro Paese è pari a 749,7 miliardi di litri di acqua annui: in sostanza, vale un decimo del fabbisogno idrico dell'intero continente africano. Senza contare che l'Italia a livello di consumo idrico per la produzione alimentare è primatista nell'Ue con 11,9 miliardi di metri cubi di acqua destinati all'agricoltura e alla zootecnia, e che lo scenario idrico sta peggiorando.

Dal World Food Waste Report che ha coinvolto 9mila cittadini di 9 Paesi (Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Sudafrica, Brasile, Giappone) è emerso in particolare che l'estate ci ha resi più spreconi: gli italiani sono a quota 674,2 grammi di cibo gettato, pro capite per settimana, 80 grammi in più dell'ultima indagine Waste watcher di inizio 2022, ma 75 grammi in meno dell'indagine di un anno fa, sempre nel periodo estivo (Cibo buttato, la frutta è l'alimento più sprecato del pianeta).

Comune il filo rosso nelle cause dello spreco: deterioramento del cibo per responsabilità propria o eccesso di circolazione degli alimenti freschi., Altro filo rosso nella richiesta di strategie utili a ridurre lo spreco: prodotti di piccolo formato in primis, ma anche la richiesta di informare per non tassare.

Lo spreco italiano ci costa 9,2 miliardi di Euro per l'intero anno: in Sudafrica e Giappone si spreca la metà che in Italia (324 e 362 grammi a settimana) mentre in Europa è la Francia il paese più virtuoso con 634 grammi settimanali. Germania e Regno Unito svettano con 892 e 859 grammi. Neanche a dirlo, gli Stati Uniti sono i top-waste a livello mondiale, con 1.338 grammi di cibo gettato a settimana.