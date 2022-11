Baileys ottiene la certificazione B Corp

Baileys annuncia di aver ottenuto la certificazione B Corp, diventando così allo stato attuale "la più grande multinazionale operante nel settore delle bevande alcoliche ad aderire alla community", recita una nota odierna. Attestando l’impegno delle aziende per un cambiamento positivo, la certificazione B Corp garantisce il rispetto di standard elevati da parte dell'azienda aderente in termini di prestazioni, responsabilità e trasparenza su aspetti che vanno dai benefit per i dipendenti alle donazioni per scopi benefici, dalle pratiche adottate nella filiera alle materie prime. Tra tutti i parametri valutati durante il rigoroso processo di certificazione (clienti, governance, collaboratori, ambiente e comunità), Baileys ha ottenuto i punteggi più alti negli ambiti “collaboratori” e “ambiente”.

Questa certificazione riconosciuta in tutto il mondo è solo l’ultimo dei traguardi raggiunti dal brand nel proprio viaggio verso la sostenibilità, e supporta “Society 2030: Spirit of Progress”, il piano d’azione decennale ad ampio raggio voluto da Diageo per una maggiore sostenibilità. "Entrando nella community delle B Corp, Baileys si attesta come una delle 5.500 società certificate che si impegnano in tutto il mondo per creare un’economia più inclusiva, rigenerativa ed equa per le persone e il pianeta", si legge ancora nel comunicato.

Al punteggio dell’area “collaboratori” concorrono tutti gli aspetti legati all’esperienza quotidiana del personale, comprese parità e diversità. Stando ai dati aggiornati al 2022, in Baileys il 75% delle cariche dirigenziali è ricoperto da donne, e tutti i dipendenti hanno accesso a importanti benefit, come i sei mesi di congedo annuale retribuito per chi diventa genitore. Il punteggio ottenuto da Baileys nell’area “ambiente” testimonia la dedizione dell’azienda nel creare un impatto più positivo nella propria filiera, dai campi al bicchiere. Qualche esempio? Ridurre la quantità d’acqua utilizzata negli stabilimenti e passare all’energia 100% rinnovabile per alimentarli.

Per migliorare l’impatto ambientale a monte della filiera, l'impresa lavora a stretto contatto con la cooperativa Tirlán per supportare gli allevatori irlandesi che forniscono la deliziosa crema di latte, ingrediente chiave del liquore Baileys Irish Cream. Baileys e Tirlán collaborano dal 1974, investendo nelle comunità di allevatori irlandesi in maniera tangibile con progetti quali la Sustainable Cream Initiative nel 2013 e la Sustainable Farming Academy lanciata nel 2022.