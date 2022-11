Nuovo Standard Msc per la pesca sostenibile

Msc, ossia Marine stewardship council, l'organizzazione non profit che promuove la salute degli oceani attraverso il suo programma per la pesca sostenibile, lancia la terza versione del suo Standard Msc. La versione aggiornata viene fuori dopo un processo di consultazione lungo quattro anni che ha coinvolto oltre 190 stakeholder del mondo della ricerca, del settore ittico e della filiera di consumo: sono stati esaminate più di 600 proposte da parte di ricercatori ed esperti in pesca, conservazione degli oceani, sistemi di certificazione e filiera ittica.

La terza versione dello Standar si applicherà a tutte le attività di pesca che entreranno in certificazione a partire da maggio 2023: include una definizione aggiornata e maggiori tutele per le specie in pericolo, minacciate e protette. Inoltre, adotta le migliori pratiche in tema di asportazione di pinne di squalo, fins naturally attached, nelle attività di pesca certificate Msc.

Attesta, ancora, un maggiore impegno di queste ultime nel prevenire e ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca perduti, noti come attrezzi fantasma. Infine, stabilisce requisiti più stringenti per il monitoraggio e la sorveglianza delle operazioni di pesca, in particolare per quelle in alto mare, e per gli accordi internazionali sulle strategie di cattura necessari a salvaguardare le popolazioni ittiche condivise.

Lo Standard Msc viene utilizzato per valutare se l'attività è sostenibile e ben gestita secondo 28 indicatori di performance che compongono i suoi 3 principi:

salute della popolazione ittica oggetto di pesca; ridotto impatto dell’attività di pesca; gestione responsabile delle attività di pesca.



Il nuovo Standard garantisce che le attività di pesca che catturano i prodotti ittici venduti con il marchio blu Msc continueranno a rappresentare le migliori pratiche della pesca sostenibile, facendo tutto il possibile per proteggere la fauna marina, le popolazioni ittiche e gli ecosistemi. Il linguaggio del nuovo Standard, inoltre, è stato snellito e semplificato per ridurre le complessità e garantire una comprensione più chiara e immediata.



"Il lancio di questa nuova versione arriva in un momento in cui la necessità di porre fine alla pesca eccessiva e di nutrire al contempo una popolazione globale in crescita non è mai stata così impellente -spiega Francesca Oppia, Program director di Msc in Italia-. La pesca sostenibile è un impegno globale in cui tutti hanno un ruolo da svolgere: solo insieme, settore della pesca, governi, scienziati, ambientalisti, retailer, brand e consumatori hanno il potere di cambiare lo status quo della pesca”.

Oggi sono certificate secondo lo Standard Msc per la pesca sostenibile più di 530 attività che rappresentano il 15% del patrimonio ittico mondiale. Secondo le statistiche, però, è necessario fare di più per proteggere gli stock ittici e la biodiversità degli oceani, visto che oltre un terzo degli stock ittici mondiali sono sovrasfruttati, con la conseguente perdita di 88,9 miliardi di dollari di benefici per gli oceani ogni anno e con circa il 20% delle specie marine a rischio di estinzione. In risposta a questa sfida, Msc si è impegnata a sostenere il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile globali coinvolgendo nel suo programma un terzo delle catture di pesce del mondo entro il 2030.

“Questo alto livello di coinvolgimento degli stakeholder dimostra il senso collettivo di urgenza di proteggere i nostri oceani e salvaguardare le forniture di prodotti ittici per il futuro -sottolinea David Parreno, biologo marino e Fishery manager per Msc in Italia-. Il nuovo Standard per la pesca sostenibile fornisce un punto di riferimento globale per promuovere un cambiamento reale e duraturo nel modo in cui vengono pescati mari e oceani".