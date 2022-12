Swappie e Nespresso a Milano per l'economia circolare

Piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza, a cominciare dal riciclo corretto dei materiali di scarto o inutilizzati. Sarà questo l’oggetto del talk di sabato 17 dicembre che si terrà nel pop-up store di Swappie, in Ripa di Porta Ticinese 61 a Milano. Partner del talk sarà Nespresso, pioniera e punto di riferimento nel settore del caffè porzionato di alta qualità: con Swappie condivide la mission di contribuire a generare un impatto positivo sull’ambiente, con un percorso concreto di riciclo delle capsule di alluminio.

Al talk interverranno Elena Garbujo, country manager Italia di Swappie, e Silvia Totaro, Sustainability & safety health environmental manager di Nespresso Italiana. L’incontro sarà un’occasione per poter raccontare esempi di business di valore e sensibilizzare i consumatori rispetto alla scelta di brand che offrono prodotti di qualità rispettando il nostro pianeta.

Swappie e Nespresso sono entrambe aziende attente al raggiungimento di una sostenibilità a lungo termine: una trasformazione possibile solo grazie alla collaborazione dei consumatori, che attraverso delle piccole azioni quotidiane possono aiutarle a fare la differenza per il nostro pianeta.

Per quanto riguarda Nespresso, all'appuntamento di sabato si parlerà del progetto Da chicco a chicco, sistema che permette il recupero e il riciclo delle capsule di caffè in alluminio esauste attraverso oltre 150 punti di raccolta presenti in più di 80 città italiane. Swappie, invece, dal 2016 sensibilizza i propri utenti sull’importanza di mettere in riciclo la tecnologia usata, per limitare la produzione di nuovi device e ridurre così le emissioni di CO 2 : basti pensare che prolungare di un solo anno l'utilizzo di un cellulare significa diminuire di un terzo l'impatto che questo stesso ha in termini di CO 2 rilasciata nel corso della propria vita.

Da una recente ricerca Kantar condotta da Swappie, sembra che gli italiani siano degli accumulatori seriali: solo il 12% degli intervistati ha venduto il proprio vecchio smartphone, mentre il 31% ammette di non avere intenzione di venderlo anche se non funziona correttamente.

“I vecchi device sono una risorsa preziosa che non può restare ferma e inutilizzata nei nostri cassetti di casa -spiega Elena Garbujo, country manager Italia di Swappie-. Riciclarli rappresenta un piccolo ma significativo gesto a sostegno dell’ambiente: all’interno del nostro pop-up store a Milano abbiamo l’obiettivo di raccogliere 50 chili di smartphone da riciclare. È il momento giusto per svuotare i cassetti e rimettere in circolo risorse preziose”.

Swappie invita gli ospiti a portare sabato all'appuntamento il proprio vecchio device non funzionante e consegnarlo all’interno del pop-up, per contribuire alla raccolta di 50 chili di smartphone da riciclare. I materiali inutilizzati sono risorse preziose che possono e devono avere una seconda vita, a sostegno di una sostenibilità a lungo termine.